”Câinii” o vor întâlni la București pe Metalul Buzău în sferturile de finală ale Cupei României. Dinamo și Metalul s-au mai confruntat în decembrie 2024, în aceeași competiție, iar meciul s-a încheiat 0-0 atunci.

Zeljko Kopic laudă o echipă din Liga a 2-a: ”E bună, a ajuns aici pe merit”

La conferința de presă premergătoare duelului, Zeljko Kopic a evidențiat că Metalul Buzău a ajuns pe forțe proprii în sferturi și a numit echipa pregătită de Vali Stan într-un singur cuvânt: ”bună”.

”Jucăm împotriva unei echipe din liga a 2-a, dar este o echipă bună. Au meritat să ajungă în acest sfert de finală”, a spus Kopic.

Antrenorul ”câinilor” a evidențiat și că jucătorii săi trebuie să fie pregătiți joi și să trateze cu seriozitate duelul. Kopic a explicat că va face câteva schimbări în primul ”11” față de meciurile din campionat.

”Trebuie să fim pregătiți și să evoluăm la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți în acest meci, dar trebuie să demonstrăm acest lucru pe teren. Ambiția noastră este să jucăm semifinala Cupei României în acest sezon și în acest fel vom pregăti partida.

Vom face câteva schimbări. Am analizat ultimul nostru meci și vreau să modific anumite lucruri, atât de la începutul partidei, cât și pe parcursul jocului, pentru a vedea unele aspecte. Dar obiectivul principal rămâne același: să câștigăm meciul”, a mai spus Kopic.