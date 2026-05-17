Dinamo a remizat pe teren propriu în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, iar în urma acestui rezultat „câinii” vor juca în barajul pentru Conference League.

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația lui George Pușcaș, care a ieșit de pe teren în prima repriză a meciului cu CFR Cluj.

Președintele lui Dinamo a dezvăluit că atacantul a suferit o contractură și va lipsi pentru o perioadă scurtă de timp, astfel că va fi disponibil pentru meciul din barajul pentru Conference League.

„Pușcaș a simțit o contractură. Cred că va fi disponibil pentru baraj. Sunt șanse să joace. Cam în 7 zile își revine.

El nu a forțat, de aceea a ieșit. A luat decizia corectă în timpul jocului și e foarte important pentru noi să fie prezent la baraj. Am aflat că și Karamoko poate fi disponibil pentru baraj, deși nu garantez. Pușcaș are o problemă musculară, era foarte încărcat. Mărginean revine și el, ceea ce este bine!”, a spus Andrei Nicolescu, conform Fanatik.ro.

Dinamo va juca barajul cu FCSB sau cu FC Botoșani

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.