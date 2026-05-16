Ce a spus Zeljko Kopic înainte de meciul sezonului pentru Dinamo

Zeljko Kopic a vorbit despre cel mai important meci al sezonului pentru Dinamo.

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, într-un meci din runda a 9-a din Superliga, care a avut loc pe arena „Arcul de Triumf”.

Cele două echipe au avut câte două șuturi pe poartă, dar nu au reușit să înscrie.

Ce spus Zeljko Kopic când a fost pus să aleagă între FCSB și FC Botoșani

Antrenorul lui Dinamo a punctat faptul că absențele importante ale echipei sale au cântărit mult în rezultatul cu CFR Cluj.

Zeljko Kopic a vorbit și despre barajul de Conference League, pe care Dinamo îl va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

„Concluziile sunt că remiza e un rezultat corect. Am avut câteva situții în prima repriză, Alex Pop, Pușcaș, Armstrong. În repriza a doua, după accidentarea lui Pușcaș și apoi Pop a acuzat ceva probleme, am încercat să fim ofensivi.

Am avut sentimentul că nu putem marca, nu eram suficienți de periculoși, d-asta l-am trimis pe Boateng în atac. În final, când ne-am deschis, CFR a avut o ocazie să marcheze și să câștige. Trebuie să analizăm, e un sezon bun, e o evoluție. Am făcut câteva meciuri bune, dar trebuie să tragem concluziile finale, după meciul de baraj.

Nu vreau să găsesc scuze, nu îmi place să fac asta. Azi (n.r. 16 mai) s-a simțit că ne lipsesc acești jucători, Karamoko, Opruț. Încercăm să îi recuperăm. E dificil la Soro cu umărul lui, Karamoko evoluează bine. Vom vedea cum simt atunci echipa, toți își doresc să fie gata pentru acel meci și să ofere tot.

Nu există să sacrificăm ceva, vom vedea cum vom fi atunci. Noi suntem Dinamo și nu contează cine e în primul 11.

Respect ambele echipe, dar suntem focusați pe noi și să ne pregătim cât mai bine, și mental, pentru acest meci. Acest sistem a făcut ca lucrurile să fie interesante până la finalul sezonului, ca toate echipele să aibă obiective. Nu mă gândesc la asta, mă focusez doar pe acel meci.”, a spus Zeljko Kopic.

Cum arată clasamentul din Superliga după Dinamo - CFR Cluj 0-0

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află la trei puncte de locul doi, ocupat de ”U” Cluj. Având în vedere că „șepcile roșii” au un meci în minus, echipa lui Daniel Pancu nu mai are nicio șansă de a termina pe locul doi.

