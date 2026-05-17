Motivul pentru care George Pușcaș a ieșit de pe teren în prima repriză a duelului cu CFR Cluj

„Noi am dat totul, cu toți jucătorii pe care-i avem disponibili, cu tot efortul depus. Am încercat să câștigăm, am dominat, am avut și ocazii, dar n-a vrut să intre în poartă și plecăm cu egalul. Am simțit o înțepătură pe coapsă, s-au și adunat minutele la mine. Am și forțat în ultimul timp, cu problemele pe care le am. Am zis să ies, ca să nu fie mai rău” , a spus George Pușcaș.

Titular în ofensiva „câinilor”, George Pușcaș (30 de ani) a rezistat pe gazon mai puțin de o repriză în partida contra celor de la CFR Cluj , încheiată la egalitate. Acuzând dureri de natură musculară, vârful a fost substituit de Alex Musi , spre finalul primei părți. Jucătorul a oferit detalii despre decizia de a părăsi terenul prematur, menționând că a preferat să fie precaut.

O posibilă operație și obiectivul numit Conference League

Pe lângă disconfortul muscular apărut pe moment, atacantul se confruntă și cu o afecțiune mai veche care ar putea necesita o intervenție chirurgicală în zona inghinală. Chiar și așa, jucătorul privește cu speranță către finalul sezonului.

„Mă gândesc să rezolv problema, dar nu știu în ce constă. Voi lua ca atare orice decizie e necesară. Să vedem care mai sunt și părerile altor doctori, dacă pot s-o scot fără operație sau dacă trebuie să mă operez de hernie. Vedem. Nu e ceva dificil, dar trebuie s-o rezolv, pentru că nu mai pot s-o duc din medicamente. Mă gândesc să terminăm bine sezonul și cât mai avem disponibil până la următoarele meciuri. Cu siguranță sunt optimist, nu mă gândesc să lipsesc. Trebuie să fac un RMN să văd care e problema, dar nu cred că e ceva rău. Vedem, nu se știe”, a transmis internaționalul român la capătul partidei.

Dinamo are deja asigurat locul al patrulea, indiferent de rezultatul din ultima etapă contra rivalilor de la „U” Cluj. Miza reală a finalului de campionat o reprezintă meciul de baraj pentru cupele europene, fixat pentru finalul lunii mai. Acolo, gruparea alb-roșie va înfrunta învingătoarea din meciul de calificare disputat de FCSB și FC Botoșani, echipa câștigătoare urmând să prindă un loc în turul doi preliminar din Conference League. Rămâne de văzut dacă recuperarea lui Pușcaș va decurge suficient de rapid pentru ca el să poată fi pe teren la ora duelului decisiv.