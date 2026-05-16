Titularizat din nou de Zeljko Kopic, George Pușcaș (30 de ani) a fost schimbat în ultimele minute ale primei reprize cu Alexandru Musi.

George Pușcaș, ghinion teribil!

Se pare că accidentarea care i-a provocat dureri în ultima perioadă atacantului nu i-a dat pace nici de această dată, chiar dacă acesta a spus, recent, că se simte mai bine. Pușcaș a recunoscut că ia în calcul și o operație, dacă hernia de care suferă nu se poate trata altfel.

După înlocuire, Pușcaș a părut abătut, așa cum se poate observa în imaginile surprinse de Sport.ro. Și-a salutat antrenorul, iar apoi colegii de pe bancă au încercat să-l consoleze.

Accidentarea vine după ce Pușcaș a reușit un gol și un assist în partida precedentă din campionat, câștigată de Dinamo cu FC Argeș, scor 2-1.

Dinamo - CFR Cluj | Echipele de start

Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, K. Boateng, Duțu, Stoinov - Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan (cpt.) - Armstrong, Pușcaș, Al. Pop

Rezerve: Roșca - Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu

Antrenor: Zeljko Kopic

CFR Cluj (4-4-2): M. Popa - Braun, Sinyan, M. Ilie, Camora (cpt.) - Cordea, T. Keita, Djokovic, Biliboc - Aliev, Zahovic

Rezerve: Vâlceanu, Gal - Kun, Abeid, Perianu, Ad. Păun, Deac, Fică, Korenica, Gligor, Șfaiț

Antrenor: Daniel Pancu