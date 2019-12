Anuntul CFR-ului dupa ce s-a aflat ca Petrescu isi negociaza PLECAREA din Romania!

Petrescu e all-in la meciul cu Celtic, decisiv in lupta pentru calificarea in primavara europeana.

Apoi, Super Dan ar putea pleca de la Cluj. Are oferte importante din strainatate. Cea mai clara vine de la Astana, echipa eliminata de CFR in turul 1 preliminar din Champions League.

Managerul CFR-ului, Bogdan Mara, lasa de inteles ca exista negocieri intre Petrescu si alte cluburi, dar crede ca antrneorul nu va parasi Clujul pana la finalul sezonului.

"Noi credem ca ramane. N-a fost vorba in niciun moment ca el sa plece. Noi suntem foarte multumiti, atmosfera e foarte buna in sanul echipei. Suntem convinsi ca va ramane in continuare cu noi. E un antrenor cu performante, oferte pe adresa lui vor aparea, dar noi speram sa-l pastram", a spus Mara la PRO X.

Oficialul a vorbit si despre meciul cu Celtic, din aceasta seara.

"Ne dorim din suflet sa reusim aceasta performanta, sa ne calificam, ar fi bun pentru tot fotbalul romanesc. Speram sa adunam puncte in continuare pentru fotbalul din Romania. N-a fost usor sa jucam atatea meciuri, aveam 37 de meciuri jucate din iunie pana acum, e mai mult decat dublu fata de orice alta echipa din Romania. Suntem nevoiti sa jucam pe doua fronturi. Poate pentru Celtic meciul nu are o miza asa mare. Antrenorul lor va menaja o parte dintre jucatori. Nu trebuie sa ne culcam pe o ureche. Celtic are un lot numeros, valoros. Cei care vor intra, vor dori sa arate ca merita sa joace. Un mic avantaj vom avea!"