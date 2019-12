CFR Cluj poate pierde primul loc la finalul etapei a 20-a din Liga 1.

FC Botosani a castigat primul meci al zilei cu CFR Cluj, scor 2-1. La finalul meciului, Ovidiu Hoban a fost vizibil afectat de aceasta infrangere:"Am pierdut asta e cea mai drastica concluzie. Imi pare rau ca am pierdut acest meci, dar ce sa facem, mergem inainte. Ei au avut astazi mai mult noroc decat noi. Ei la singuruele doua suturi pe poarta au marcat. Trebuie sa ne antrenam mai bine si sa castigam urmatoarele meciuri. In primul rand trebuie sa ne calificam in primavara eruopeana si fiecare meci trebuie sa il tratam ca pe o finala".

CFR a ajuns la patru esecuri in actuala stagiune, iar la finalul zilei ar putea pierde primul loc. Daca Astra va castiga duelul cu Universitatea Craiova, ardelenii vor cobora pe locul secund in clasament.

De partea cealalta, Botosani, in urma victoriei, a urcat pe locul 7 in clasament, cu 29 de puncte.