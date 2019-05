"Anunta-ma daca vrei sa-l transferi!" Mesajul SURPRIZA primit de Gica Hagi: interes URIAS pentru Ianis! Clubul care isi vinde vedeta pentru a-i face loc lui Ianis

Ianis Hagi a starnit un interes urias in Europa.

Fiul lui Gica Hagi se afla pe lista celor de la Sevilla si Valencia, e monitorizat de echipe importante din Olanda si Belgia, iar acum si turcii se inscriu in cursa pentru transferul tanarului mijlocas.

Publicatia Star scrie ca insusi "Imparatul" Terim l-a contactat pe Gica Hagi si s-a interesat de situatia lui Ianis. "Anunta-ma daca vrei sa-l vinzi", ar fi fost mesajul trimis de antrenorul lui Galatasaray, potrivit sursei citate.

Jurnalistii turci mai noteaza ca Galata este gata sa-l vanda pe Belhanda in vara, daca Hagi vrea isi trimita capitanul in Turcia. Ianis Hagi a reusit 11 goluri si 6 pase decisive in acest sezon pentru Viitorul.