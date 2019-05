Ianis, aproape de un mare transfer! Gica Hagi confirma: "Vom lua decizia in aceasta luna!" Destinatia posibila pentru fiul "Regelui"

Ianis Hagi a reusit un sezon foarte bun.

Tanarul mijlocas a intrat pe radarul unor echipe importante din Europa. Spania pare a fi cea mai plauzibila destinatie pentru Ianis Hagi. Sevilla si Valencia il doresc pe fiul "Regelui".

Gica Hagi confirma ca mai multe cluburi din Vest si-au manifestat dorinta de a-l transfera pe Ianis, insa antrenorul Viitorului este de parere ca Olanda sau Belgia sunt destinatii mult mai potrivite pentru fiul sau.



"Am vazut ca se scrie despre Ianis, este logic si normal. Este clar ca el este curtat. Din ce s-a scris nu este nimic adevarat. Noi ascultam acum si vom lua o decizie ulterior. Este clar ca se vorbeste mult in piata despre el, unii mai concret, altii mai putin. Acum este devreme sa avansam o varianta. Olanda nu inseamna doar Ajax, poate fi o varianta. Olanda, Belgia sunt tari in care pentru Ianis ar poate fi foarte bine. Decizia o vom lua in aceasta luna. Vom vedea daca o sa ne convina, daca nu vom vedea", a declarat Gica Hagi la DigiSport.