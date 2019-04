Hagi, nervos: "Ianis e cel mai bun decar, are cifre de doua ori mai mari decat toti ceilalti, dar vad ca nimeni nu vorbeste de el!"

Gica Hagi spune ca este dezamagit de faptul ca nu se vorbeste mai mult despre Viitorul.

Hagi este nemultumit ca nu se vorbeste mai mult despre Viitorul, si atrage atentia ca Ianis "este cel mai bun jucator din playoff, cu cifre duble fata de toti ceilalti."

Hagi spune ca ziarele si site-urile de sport ar trebui sa vorbeasca mai mult despre Ianis.

"Nu... cum sa laudam noi Viitorul?!"



"Primim putine laude fata de cat meritam. Altii, chiar daca fac mai putine ca noi, primesc mai multe laude din partea media."

"Vad ca nu se vorbeste de ce face Viitorul, cum joaca Viitorul, cum antreneaza Hagi. Sunt singurul antrenor care ruleaza tot lotul in playoff, unde sunt meciurile cele mai tari, si castig, si jucam bine, si dominam adversarul..."

"Dar, nu, astea sunt lucruri care nu trebuiesc scoase in evidenta. Cum sa ii laudam pe cei care sunt la Viitorul? E prea mult."

"Ianis are cifre duble fata de toti ceilalti!"



"Ianis are performante extraordinare si merita sa se dea in ziar cate pase decisive da in careu, ce procent are, daca mai exista vreun alt decar la fel ca el, sau care e diferenta, adica dublu decat ceilalti."

"Cum se facea inainte, cand juca un decar ii dadeau performantele, acum le are Ianis si vad ca nu se mediatizeaza... Cate mingii atinge pe meci, cate da in careu, de ce ajunge si da goluri. Si e cel mai in forma jucator din playoff. Si anul asta, si anul trecut."

"Nu se amintesc lucrurile astea. Astea le lasam de-o parte, ar fi mediatizare prea mare pentru un jucator aflat in forma."

"Dar are cifre duble fata de toti ceilalti. Cum sa spunem asa ceva? Sa fie cel mai bine cotat jucator roman?"

"Suntem cea mai in forma echipa, jucam un fotbal bun, cea mai tanara echipa, si nu se spune nimic."

"Echipa mea alearga 118 km, dar vad ca nu spune nimeni asta."

"Suporterii din Romania trebuie sa auda si lucrurile astea."

"Dar suntem obisnuiti, noi ne vedem de drumul nostru."