Gica Hagi, noi detalii despre transferul lui Ianis! "Este pasul ideal! Suntem aproape!" Ce varianta exclude "Regele"

Gica Hagi a vorbit despre transferul fiului sau.

Ianis Hagi s-a intors in Romania dupa o experienta in Italia, la Fiorentina, iar acum ar putea pleca din nou de la Viitorul dupa un sezon foarte bun.

Gica Hagi este de parere ca acesta este momentul potrivit pentru un transfer in strainatate, insa exclude din start varianta Fiorentina. Patronul si antrenorul de la Viitorul a anuntat ca mutarea s-ar putea realiza inainte de Campionatul European de tineret din vara.

"Pasul ideal pentru Ianis ar fi o echipa foarte buna, care joaca fotbal, care il include in proiect 100%, se duce acolo sa joace. El e tanar, trebuie sa joace. Trebuie sa joci ca sa progresezi. Sa fac pasii urmatori in cariera mea. Acesta este obiectivul clubului, al lui in primul rand si al clubului sa ii gasim o echipa. Dar el acum are echipe, nu ne plangem.

Ianis trebuie sa faca pasul afara in vara si il va face. Suntem aproape. Aproape, adica mai e o luna. (N.red. Inainte de Euro?) Asa cred ca va fi. Daca nu, vom astepta. Daca vom astepta, va fi mai scump. Am spus-o si pe asta. Veniti acum, dupa 1 va fi mai scump. Inainte de 1 va fi mai ieftin", a spus Gica Hagi pentru Telekom Sport.