Portarul Apostolos Tsilingiris (26 de ani) a semnat, în calitate de jucător liber de contract, cu Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous.

Un nou transfer la Levadiakos pentru Elias Charalambous

Alexandru Pantea, Adrian Șut, Octavian Popescu, toți ex-FCSB, și Juan Bauza, fost mijlocaș la FCU Craiova, se numără printre fotbaliștii aduși recent la Levadiakos.

„Levadiakos FC anunță începutul colaborării cu portarul Apostolos Tsilingiris. Născut pe 6 septembrie 2000, în Xanthi, acesta și-a început cariera de fotbalist la clubul cu același nume din oraș.

Ulterior, a evoluat la cluburi importante precum Aris, APOEL și Heraklis, purtând, de asemenea, tricourile echipelor Panserraikos, Ilioupolis, Diagoras Rodos, Herodotos și Orfeas Xanthi.

Ultima sa echipă a fost Kifisia, pentru care a evoluat în sezonul trecut. Îi urăm bun venit la Levadiakos”, a transmis Levadiakos, pe contul de Instagram al clubului.

Bilanț negativ pentru Charalambous

De când Elias Charalambous a ajuns la Levadiakos, clubul grec a transferat 17 jucători: portarii Eliasi și Tsilingiris, fundașii Panzo, Gyomber și Pantea, mijlocașii Șut, Eleny, Ndiaye, Bauza și Vrakas, și atacanții Urzi, Popescu, Emmanouilidis, Balde, Cobnan, Rodriguez și Badji.

Cu Charalambous antrenor principal, Levadiakos a înregistrat cinci înfrângeri și un rezultat de egalitate.