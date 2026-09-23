Pintilii a ajuns în Grecia în vara acestui an, după ce a lucrat alături de Charalambous și la FCSB. Plecarea sa a venit într-un moment dificil pentru Levadiakos, care ocupă ultimul loc în prima ligă elenă, cu un singur punct după primele cinci etape.

Decizia lui Pintilii i-a surprins pe jurnaliștii greci. Gazzetta.gr a titrat: „Asistentul lui Charalambous a demisionat brusc”, iar publicația a descris situația drept „o altă problemă pentru Levadiakos și Elias Charalambous”.

Echipa cipriotului nu a obținut nicio victorie în acest sezon. Levadiakos a pierdut cu Asteras Tripolis, PAOK, Panathinaikos și Panetolikos, iar singurul punct a venit după 0-0 cu Kifisia. În plus, formația a cedat cu 0-1 în fața lui Olympiacos.

Charalambous are deja un „înlocuitor” în staff

Antrenorul lui Levadiakos nu va rămâne însă fără secund. Christodoulos Christodoulou face parte în continuare din staff și are contract până în 2028, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Cipriotul a fost numit în iulie 2026, după ce în sezonul precedent a pregătit-o pe Digenis Akritas Morfou. A condus echipa în 23 de meciuri și a avut o medie de 1,35 puncte pe partidă.

Din staff-ul lui Charalambous mai fac parte Giannis Zalaoras, antrenorul cu portarii, și Giannis Abatzidis, analistul principal.