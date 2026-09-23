Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii

Plecarea lui Pintilii vine într-un moment dificil pentru Levadiakos, care ocupă ultimul loc în prima ligă elenă și nu a obținut nicio victorie în primele cinci etape.

Charalambous nu va rămâne însă fără un antrenor secund. Cipriotul mai are în staff un colaborator important, Christodoulos Christodoulou, care a fost numit la Levadiakos în iulie 2026 și are contract până în 2028.

Cine este Christodoulos Christodoulou

Christodoulou are o experiență importantă în fotbalul cipriot. În sezonul trecut a fost antrenor principal la Digenis Akritas Morfou, unde a condus echipa în 23 de meciuri și a avut o medie de 1,35 puncte pe partidă.