Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii

Cine îl va ajuta pe Elias Charalambous la Levadiakos după demisia lui Mihai Pintilii Fotbal extern
SPORT.RO
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Mihai Pintilii și-a dat demisia din funcția de antrenor secund al lui Levadiakos, după doar două luni în staff-ul lui Elias Charalambous. Fostul mijlocaș a luat decizia din motive personale și nu va mai continua aventura în Grecia.

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Plecarea lui Pintilii vine într-un moment dificil pentru Levadiakos, care ocupă ultimul loc în prima ligă elenă și nu a obținut nicio victorie în primele cinci etape.

Charalambous nu va rămâne însă fără un antrenor secund. Cipriotul mai are în staff un colaborator important, Christodoulos Christodoulou, care a fost numit la Levadiakos în iulie 2026 și are contract până în 2028.

Cine este Christodoulos Christodoulou

Christodoulou are o experiență importantă în fotbalul cipriot. În sezonul trecut a fost antrenor principal la Digenis Akritas Morfou, unde a condus echipa în 23 de meciuri și a avut o medie de 1,35 puncte pe partidă.

Anterior, a pregătit-o pe Nea Salamina Famagusta în 50 de meciuri și a mai lucrat la APOEL Nicosia. Cea mai mare parte a carierei sale a fost în rolul de antrenor secund, iar printre tehnicienii alături de care a lucrat se numără Savvas Poursaitidis, Staikos Vergetis, Toni Conceicao, dar și Eugen Neagoe.

Pe lângă Christodoulou, din staff-ul lui Charalambous mai fac parte Giannis Zalaoras, antrenorul cu portarii, și Giannis Abatzidis, analistul principal.

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