Antrenorul secund al lui Elias Charalambous a invocat ”motive personale” și s-a întors deja în România. În prezent, acesta este liber de contract și ar putea face parte din staff-ul lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la FCSB.

Fostul mijlocaș și antrenor secund de la FCSB a spus că despărțirea sa de Levadiakos este strict legată de problemele personale, și nu de partea sportivă sau un eventual conflict cu ”principalul”.

Mihai Pintilii: ”Am luat decizia asta din motive personale”

„Ce să se întâmple? Am explicat, am spus-o de atâtea ori, sunt motive personale pur și simplu, nu are nicio legătură cu partea sportivă. Atât, nimic mai mult.

Nu, doar motive personale care m-au făcut să iau decizia asta. Nu vreau să mai dezvolt, nu are nicio legătură partea sportivă sau partea cu Elias, nu există așa ceva”, a spus Mihai Pintilii, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Vestea vine după un start dezastruos de sezon pentru Levadiakos. Formația greacă a părăsit Cupa după un eșec la masa verde, iar ulterior a adunat patru înfrângeri și o remiză în primele cinci etape din campionat. Echipa lui Elias Charalambous este ultima din Super League, cu un singur punct și niciun gol marcat.

Pe lângă Mihai Pintilii, la Levadiakos au mai ajuns trei români în această vară - Alexandru Pantea și Octavian Popescu, împrumutați de la FCSB, și Adrian Șut, împrumutat de la Al Ain.