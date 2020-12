Becali viseaza ca FCSB sa aiba un atac de LUX! Cine sunt fotbalistii pe care ii doreste langa Man, Coman si Tanase in lupta pentru titlu

Gigi Becali si-a stabilit cateva tinte printre atacantii din Liga 1.

Patronul de la FCSB a pus ochii pe doi dintre cei mai experiementati fotbalisti din campionat, pe care i-ar vrea langa Man, Coman si Tanase.

Unul dintre ei este Constantin Budescu, care a mai jucat la FCSB in sezonul 2017/18. Acesta a impresionat gratie celor 6 goluri si 7 pase decisive reusite in ultima perioada, care au ajutat-o pe Astra sa urce vertiginos in clasamentul Ligii 1.

De altfel, evolutiile bune ale lui Budescu i-au convins si pe cei de la LPF sa il includa in atacul primului 11 al turului Ligii 1, alaturi de "perlele" lui Becali, Man si Tanase.

Potrivit Fanatik, patronul liderului din campionat a fost incantat de Budescu in ultimul meci din 2020 al Astrei, castigat cu 6-0 in fata celor de la UTA Arad, cand atacantul in varsta de 31 de ani a reusit un hat-trick si o pasa de gol.

In cazul in care nu va reusi sa-l transfere pe Budescu, Gigi Becali are un plan de rezerva. Celelalt jucator din Liga 1 pe care si l-ar dori la echipa este Dumitru Cardoso, care se afla pe locul 4 in topul marcatorilor din Liga 1.

Cardoso nu se intelege bine cu antrenorul de la Gaz Metan si ar vrea sa plece de la club, Becali fiind tentat sa profite de aceasta situatie pentru a-l transfera.

Patronul lui FCSB nu va avea o misiune usoara in cazul acestui jucator. Atacantul in varsta de 29 de ani a primit recent o oferta din Coreea de Sud, insa oficialii medieseni nu au acceptat sa-i dea drumul.