Mario Kovacevic, antrenorul grupării Dinamo Zagreb, a analizat-o pe FCSB înaintea confruntării directe. Kovacevic a subliniat despre roș-albaștri că sunt foarte periculoși în ofensivă, remarcându-l în mod special pe căpitanul Darius Olaru.

Concluziile antrenorului Mario Kovacevic înainte de Dinamo Zagreb - FCSB

Tehnicianul este, de asemenea, la curent cu schimbările frecvente din primul 11 al campioanei en-titre. El se teme și de faptul că temperatura scăzută ar putea afecta calitatea jocului elevilor săi.

„Știm că adversarii de mâine (n.r. joi, 22 ianuarie) schimbă des primul 11. Știm că trebuie să fim foarte atenți la jucătorii lor din ofensivă. Sunt foarte periculoși! Darius Olaru este cel mai periculos.

Ambele echipe trebuie să câștige pentru a spera la calificare, așa că e un meci decisiv, un meci important. Ne-am antrenat și ne-am pregătit să câștigăm acest meci. E prima noastră partidă oficială din 2026.

Kovacevic: „S-ar putea ca vremea să fie o problemă”

Ne așteptăm la un meci deschis și s-ar putea ca vremea să fie o problemă, din moment ce este foarte frig și probabil va fi și la ora jocului.

Nu e o surpriză pentru noi că Leon Jakirovic a plecat la Inter. Îmi pare rău că nu va mai juca la Dinamo Zagreb, dar îi doresc mult succes!”, a declarat Mario Kovacevic, la conferința de presă premergătoare meciului.

Duel cu miză importantă

Dinamo Zagreb - FCSB, duel contând pentru etapa a 7-a din grupa unică a Europa League, este programat să se desfășoare joi, de la ora 22:00.



Partida este decisivă pentru ambele formații în perspectiva calificării în play-off-ul Europa League. Dinamo Zagreb (locul 25) are 7 puncte, iar FCSB (poziția 27) are 6.



Se califică în play-off echipele de pe locurile 9-24 și direct în optimi primele 8 clasate.

