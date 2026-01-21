Unirea Slobozia a debutat cu o înfrângere în 2026, scor 1-3 cu UTA Arad, dar speră în continuare la salvarea de la retrogradare, având în vedere că este pe locul 12, care asigură salvarea directă. Echipa pregătită de Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță l-a adus pe Guy Dahan (25 de ani), un atacant israelian care a evoluat ultima oară pentru Zimbru Chișinău, dar și pe Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani), fundașul stânga care aparține de FCSB.



Ialomițenii nu se opresc aici și sunt gata să mai facă încă trei mutări în această iarnă, spune președintele Ilie Lemnaru, în dialog cu Sport.ro. Staff-ul tehnic mai vrea o extremă stângă și un mijlocaș central. În plus, se pregătesc și actele pentru un transfer care este deja rezolvat.



Ilie Lemnaru anunță încă trei transferuri la Unirea Slobozia



În următoarea etapă, Slobozia se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, una dintre echipele cu pretenții la play-off, dar care vine după o înfrângere în ultima etapă, scor 1-0 cu Dinamo.



„Vor mai fi transferuri. Vom mai aduce o extremă stângă, căutăm, mai avem un jucător pe care căutăm să-l legitimăm cât mai curând, așteptăm să iasă documentele. Și cred că vom mai face un transfer, un mijlocaș central. (n.r. - Deci trei?) Da, cam asta e.



La noi, în afara faptului că e greu să aduci români, e și chestia asta că noi nu putem să oferim salariile așa de mari cum oferă celelalte echipe. Trebuie să ne adaptăm la ce avem. Dar cred că aducerea lui Theo Lungu sau Albu sunt plusuri, Vlăsceanu, la fel, va fi un plus la U21.

﻿Revenirea lui Rusu în poartă va fi un mare câștig pentru noi, la fel transferul atacantului Dahan, din Republica Moldova, de la Zimbru Chișinău, cred că e un plus pentru noi. Dacă reușim să mai aducem un jucător de bandă stângă, un jucător ofensiv, cred că am putea să ne declarăm mulțumiți”, a spus Ilie Lemnaru, pentru Sport.ro.



Guy Dahan și Laurențiu Vlăsceanu sunt noutățile de la Unirea Slobozia



Guy Dahan, noul atacant al Sloboziei, are cifre impresionante în prima parte a acestui sezon. A marcat de opt ori pentru Zimbru Chișinău în 13 partide, ținând cont că a evoluat și în preliminariile Conference League, dar și în Cupa Moldovei. Acesta a debutat deja în tricoul noii sale echipe, fiind aruncat în joc în ultimele 27 de minute ale meciului cu UTA.



Laurențiu Vlăsceanu aparține de FCSB, dar a evoluat la UTA în prima parte a acestui sezon. A prins patru meciuri sub comanda lui Adi Mihalcea, iar acum campioana l-a trimis la o altă echipă, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel. Fundașul reprezintă, de asemenea, o soluție pentru regula U21.

