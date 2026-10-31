Leo Grozavu a criticat programul competițional după înfrângerea suferită de Chindia Târgoviște în fața lui Dinamo, scor 2-5, în Cupa României. Antrenorul formației din Liga 2 a explicat că echipa sa a avut prea puțin timp pentru recuperare înaintea următorului meci din campionat.

Leo Grozavu: „La nici 60 de ore, jucăm iar”

Grozavu a acuza programarea partidelor. Chindia a revenit de la București în jurul miezului nopții, iar sâmbătă, de la ora 11:00, trebuie să joace din nou. În schimb, Dinamo are programat următorul meci duminică seara.

„Am avut și un program, ar trebui mai mult respect. Știu că s-a plâns și Șumudică, dar el nu va juca iar joi, după etapa asta. Noi am ajuns la 12 noaptea de la București și apoi, la nici 60 de ore, jucăm iar. Noi jucăm sâmbătă la 11, Dinamo joacă duminică seara”, a declarat Leo Grozavu la sptfm.ro.

Marius Șumudică s-a plâns și el de programul încărcat

Declarațiile lui Grozavu vin după ce și Marius Șumudică a criticat programul echipei sale, CFR Cluj. Tehnicianul a vorbit despre timpul scurt de recuperare înaintea deplasării cu Petrolul Ploiești.

Șumudică a explicat că partida precedentă s-a încheiat târziu, iar jucătorii au părăsit stadionul în jurul orei 1:00. Din acest motiv, antrenorul a solicitat conducerii să plece mai devreme la București, în timp ce echipa urma să respecte programul de recuperare.

„Ieri am jucat la 21:30, imaginează-ți că până au plecat jucătorii s-a făcut 1 noaptea, deci a fost o noapte…”, a spus Marius Șumudică, printre altele, potrivit Fanatik.