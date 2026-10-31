SuperLiga avansează cu pași repezi, iar în acest weekend se desfășoară etapa cu numărul 14. Cum campionatul se apropie de jumătatea sezonului regulat, echipele își fac toate calculele pentru play-off sau play-out.

Marius Șumudică face lumină în cazul Cordea

Revenind la partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj, duelul s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Drazic a deschis tabela, în minutul 5, ca Bran Flores să puncteze în minutul 28.

Andrei Cordea a fost, fără doar și poate, marele absent al meciului de pe „Ilie Oană”. Atacantul a ratat un transfer important în China, astfel că nu a dorit să participe la meciul din runda 14.

La scurt timp după fluierul final, Marius Șumudică s-a arătat mulțumit de rezultatul înregistrat. Cât despre Andrei Cordea, tehnicianul a mărturisit că nu știe exact situația atacantului, însă din discuția avută cu o zi în urmă a reieșit că acesta nu este bine din punct de vedere mental.

„Sunt nemulțumit de rezultat! Sunt foarte mulțumit de jucătorii mei, sunt niște eroi! A fost un teren impracticabil, nu am văzut în viața mea așa ceva! Nu vreau să spun mai mult, ambele echipe au jucat pe acest teren.

Noi, în ultimele două etape, am luat punct cu Dinamo acasă și astăzi am jucat punct la o echipă foarte grea. Ne-a fost puțin frică după ce am luat gol. În a doua repriză am avut niște ocazii. Cred că cineva face voodoo, nu se poate! La Arad, Biliboc a ratat cu poarta goală. La fel azi, Drazic a dat în bară. Eu cred că rezultatul este echitabil, dar meritam să câștigăm.

Ne așteaptă un meci extraordinar de greu! Acasă, cu Universitatea Craiova. Echipa a demonstrat că această echipă nu stă în nimeni, nici în Șumudică, nici în Cordea. Cu tot respectul pentru Codrea, e ca și copilul meu, îl iubesc pentru ce a făcut pentru clubul acesta.

(n.r. - Cordea mai are viitor la CFR?) O să am o discuție cu el, cu conducerea. Vreau să aflu, să fiu informat. Ieri mi-a spus că are o durere de spate, că îl dor mușchii și că nu e mental bine pentru jocul acesta. Înainte de meci, nu prea mă uit pe telefon, dar îmi bipăia. Primeam articole din ziar că s-ar fi înțeles clubul cu o echipă din China”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.