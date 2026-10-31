Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, a numit fotbaliștii periculoși de la FCSB înaintea meciului direct: „Ei se remarcă”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui „U” Cluj, a numit fotbaliștii periculoși de la FCSB înaintea meciului direct: „Ei se remarcă” Superliga
Alexandru Hațieganu
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„U” Cluj - FCSB, duel contând pentru etapa a 14-a din Superligă, se va disputa pe 2 noiembrie, de la 20:30. 

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Din articol

Cristiano Bergodi, tehnicianul gazdelor, a numit patru fotbaliști periculoși din tabăra oaspeților înaintea confruntării directe dintre cele două formații. 

Remarcații lui Cristiano Bergodi de la FCSB

Antrenorul italian i-a remarcat de la FCSB pe Juri Cisotti, Joao Paulo, David Miculescu și Aymen Boutoutaou.

„Boutoutaou e unul dintre jucătorii buni de la mijloc în sus, zona în care echipa își creează ocaziile, împreună cu cea a fundașilor laterali, cu Pădurariu, care e foarte bun în banda stângă și Crețu în partea dreaptă. 

De la mijloc în sus FCSB are jucători buni, mai ales cei trei din spatele atacantului, pentru că joacă un sistem apropiat de al nostru, dar după, normal, structura se modifică în dinamica jocului. Din ceea ce am văzut, se remarcă Cisotti, Joao Paulo, Miculescu sau Boutoutaou, care a făcut diferența cu Rapid, când a intrat în spatele vârfului. 

Atunci, trebuie să avem grijă, să fim o echipă compactă și să nu lăsăm spații mai ales pe contraatac, deoarece este o echipă cu jucători care ajung în careu când pleacă pe tranziție, pentru că au tehnică și trasee bine stabilite”, a declarat Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare jocului.

Bergodi a prefațat „U” Cluj - FCSB

El a analizat-o pe FCSB, recunoscând că fosta campioană reprezintă un adversar redutabil, însă subliniind că „U” Cluj are șansa sa. 

„Va fi un meci greu, ca toate celelalte din Superligă. Întâlnim o echipă în revenire, care întotdeauna a avut un lot foarte competitiv. La începutul sezonului nu a fost constantă, și-a schimbat antrenorul. Acum a venit un antrenor (n.r.- Laurențiu Reghecampf) care are mare experiență cu echipa lui, a creat un mediu propice pentru toți jucătorii și au o atmosferă bună. 

Au obținut un rezultat foarte important cu Rapid, în etapa trecută și, câștigând, au căpătat încredere în propriile forțe. E adevărat că după au pierdut cu Gloria Bistrița, dar au schimbat mult și probabil nu au avut aceeași omogenitate. 

Totuși, FCSB este o echipă foarte competitivă și știm cu toții câți bani plătește patronul în fiecare an. De ce să nu poată fi bătuți? Normal, au și ei puncte slabe, cum avem și noi și cum au toate echipele. Campionatul e lung, play-off-ul și titlul se decid în primăvară. 

Acum e un meci important în care se poate întâmpla orice. Orice rezultat e posibil, pentru că se întâlnesc două echipe care joacă deschis, combinativ. Ei au și o anumită agresivitate în joc, iar eu cred că va fi un meci frumos ca spectacol fotbalistic și după vom vedea cine va câștiga”, a mai spus Cristiano Bergodi, la conferința de presă premergătoare jocului. 

Cristiano Bergodi

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„U” Cluj și FCSB sunt vecine de clasament. „Șepcile roșii” au 22 de puncte și se află pe locul cinci în Superligă. Roș-albaștrii au 21 de puncte și ocupă poziția a șasea. 

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