Darius Buia, de la Dinamo și naționala României la Ghiroda. Patru operații i-au schimbat cariera fiului lui „Figo din Banat”

Darius Buia, de la Dinamo și naționala României la Ghiroda. Patru operații i-au schimbat cariera fiului lui „Figo din Banat” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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A fost una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, a jucat pentru naționala de juniori și a debutat în Liga 1, la Dinamo, la doar 19 ani.

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Fiul fostului fotbalist Romulus Buia, supranumit „Figo din Banat”, a avut însă o carieră marcată de accidentări grave. La 32 de ani, după patru operații, Darius Buia evoluează în Liga 3, la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, unde și-a regăsit liniștea și bucuria de a juca fotbal.

Darius Buia a crescut cu fotbalul în familie. Tatăl său, Romulus Buia, a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai Banatului, iar comparațiile au apărut încă de la primii pași ai fiului său pe teren.

Darius Buia, de la Dinamo și naționala României la Ghiroda. Patru operații i-au schimbat cariera fiului lui „Figo din Banat”

„Presiunea exista, pentru că veneam, jucam cu o anumită echipă și auzeam: «Ăla e fiul lui Buia!». Dar cumva am încercat să fiu eu. Mi-a dat Dumnezeu și talent și am gestionat destul de bine această presiune”, povestește Darius, pentru SuperScore România.

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Talentul l-a dus la echipa națională de juniori a României, alături de care a participat la Campionatul European Under 17. La 17 ani, ajungea la Dinamo București, unul dintre cele mai importante cluburi din țară.

La doar 19 ani, mijlocașul debuta în Liga 1 pentru Dinamo, într-un meci împotriva Politehnicii Timișoara, sub comanda lui Flavius Stoican. Părea începutul unei cariere importante, însă accidentările aveau să-i schimbe radical traseul.

Accidentări și renaștere | Povestea lui Darius Buia, fiul lui „Figo din Banat”

Prima ruptură de ligamente a venit în perioada împrumutului la Clinceni. După opt luni de recuperare, Buia a revenit pe teren și a marcat în primele două partide, dar în cel de-al doilea meci s-a accidentat din nou grav.

„Am revenit după opt luni. La primul meci am reușit să dau gol, al doilea meci am dat iar gol și după 30 de minute mi-am rupt din nou ligamentele”, povestește fotbalistul.

A urmat unul dintre cele mai dureroase momente ale carierei. Deși medicul de la Dinamo îi spusese că ligamentele nu erau rupte, un control efectuat ulterior în Ungaria a arătat contrariul. Între timp, Darius ajunsese la Viitorul Constanța, unde Gheorghe Hagi își dorea să lucreze cu el.

„Eram foarte încântat că am ajuns la academia domnului Hagi. Dânsul avea încredere foarte mare în mine, mă urmărea de mic. Și a venit ca un par în cap această veste că trebuie să mă operez din nou, să mai pierd încă șapte-opt luni. Atunci a fost un moment în care am zis că s-ar putea să nu mai joc fotbal”, mărturisește Buia, cu lacrimi în ochi.

În total, Darius Buia a trecut prin trei intervenții la ligamente și una la menisc

Au urmat alte accidentări și operații, inclusiv după transferul la Ghiroda. În total, Darius a trecut prin trei intervenții la ligamente și una la menisc.

În prezent, Darius Buia evoluează la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în Liga 3, club la care a găsit stabilitatea și încrederea de care avea nevoie după atâtea încercări.

„Este unul dintre cele mai frumoase cluburi la care am fost. Chiar dacă suntem în Liga 3, este un club care îți oferă condiții de Liga 2. Sunt oameni serioși și ai toate condițiile pentru a crește”, explică mijlocașul.

La 32 de ani, Buia nu mai visează la transferuri spectaculoase sau la revenirea în Superliga. Are însă un obiectiv important: să promoveze cu Ghiroda în Liga 2.

„Sincer, vreau să mă mai bucur de fotbal cât mă mai țin picioarele. Nu se mai pune problema să ajung să joc în Liga 1 sau chiar în Liga 2. Îmi doresc doar să mă bucur de fotbal și mi-ar plăcea să facem ceva frumos și să ajungem cu această echipă în Liga 2. Cred că ar fi un vis împlinit pentru mine”, spune Darius Buia.

De la promisiunea unui viitor strălucit la Dinamo, până la cele patru operații care aproape l-au obligat să renunțe la fotbal, Darius Buia a trecut prin momente extrem de dificile. Astăzi, în Liga 3, fiul lui „Figo din Banat” nu mai încearcă să calce pe urmele tatălui său, ci să-și scrie propria poveste. Una în care cea mai importantă victorie este că încă poate intra pe teren.

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