Dinamo a învins clar Chindia Târgoviște, scor 5-2, iar echipa lui Nuno Campos este aproape de o calificare în sferturile de finală ale Cupei României.

Florin Gardoș: "Pascual arată foarte rău din punct de vedere estetic, dar recunosc că mi-a plăcut live"

Florin Gardoș, fostul stoper de la FCSB și Southampton, a fost prezent pe Arena Națională și a comentat prestația lui Martin Pascual (27 de ani). Fundașul central de la Dinamo a revenit după suspendare și a fost titular.

Deși spune că Pascual "arată foarte rău" din punct de vedere estetic, Gardoș a recunoscut că și-a schimbat părerea în momentul în care l-a văzut pe viu pe spaniol.

"L-am mai văzut pe Pascual de-a lungul campionatului, iar la încălzire arată foarte rău din punct de vedere estetic. Are mișcări ciudate.

Dar văzându-l live, trebuie să recunosc că mi-a plăcut. E puternic, pasează bine, a dat și goluri. Pare că și-a găsit un loc unde se simte bine. Dacă te uiți la CV, nu spune mare lucru, dar la Dinamo se simte foarte bine", a spus Florin Gardoș, la emisiunea VOYO Sport Live.

Martian Pascual (27 de ani) s-a remarcat prin aportul ofensiv impresionant. Fostul fundaș de la Mirandes și Rayo Vallecano a marcat 5 goluri în 12 etape pentru Dinamo.