"Gnohere l-a facut zob!" Dezvaluiri INCREDIBILE din vestiarul FCSB! Ce a patit Vlad dupa ratarea calificarii

Andrei Vlad a gresit decisiv la golul celor de la Rapid Viena, care a dus la ratarea calificarii pentru FCSB.

Ana Maria Prodan, impresarul portarutarului stelist i-a luat apararea lui Vlad si a spus ca acesta este distrus si ii e teama ca nu va mai juca niciodata la FCSB si a povestit ca Gnohere l-a certat dupa meci.

"Gnohere l-a facut zob dupa meci. Restul colegilor mi-au zis", a spus Ana Maria Prodan la Digi Sport.

"I-am explicat ca trebuie sa mearga mai departe. Nu conteaza cine comenteaza. Si parintii erau la pamant si copilul la pamant. Il voi sustine pana la capat. Eu am vrut sa-l aduc la Steaua si am vorbit cu patronul. Cred ca este unul dintre cei mai talentati portari din tanara generatie", a completat impresarul.

Ana Maria Prodan i-a luat apararea lui Andrei Vlad, punand lipsa lui de experienta si emotiile pe seama faptului ca tanarul nu are meciuri jucate.

"Are cinci meciuri adunate intr-un an, nu are cum sa fie un portar extraordinar. Nu era nici daca juca la Real Madrid. Un copil care joaca o data la opt luni, intr-un meci important, ia decizii intr-o fractiune de secunda.

Balgradean a semnat pentru ca Andrei Vlad era un copil de 18 ani. Patronul voia ceva mare, ca se spune ca Steaua Bucuresti este Real Madridul Romaniei", a spus aceasta.

Totodata, Ana Maria Prodan a dezvaluit ca i-a propus lui Gigi Becali sa il dea pe Vlad la o echipa de Liga a 2-a pentru a capata experienta.

"Eu stiu ca patronul Stelei se va supara pe mine. Eu am intrebat daca poate fi dat sa joace titular la Liga 2 si apoi sa poata lua bani pe el. Cand ai astfel de valori trebuie sa te ocupi de ele", a declarat impresarul.