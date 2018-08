Becali se duce dupa Vlad in cantonamentul FCSB!!! Anunt de ultima ora: ce vrea sa-i transmita

Becali se implica din nou la echipa dupa ratarea calificarii in Europa League.

Anuntat titular si cu Voluntari, in campionat, portarul Vlad e primul pe care Becali vrea sa-l intalneasca. Are un mesaj clar pe care vrea sa i-l transmita.

"Merg sambata la echipa. Le spun eu ce au de facut.Vlad nu va mai gresi, o sa-i spun clar ce sa faca. Fara actorie in poarta, sa nu-si mai ascunda emotiile. Da in minge cand vine, nu mai dansa la fiecare faza. A facut pe Maradona, trebuia sa dea direct in minge. Trebuia sa intre mai hotarat. O sa ii spun sa faca asta. El ne-a pierdut calificarea, dar asta e. Are un psihic slab", a spus Becali la Digisport.

"Nu eu am hotarat ca Stancioiu sa plece. I-am intrebat pe ei cum doresc sa facem si asa am facut. Ei zic ca au luat o hotarare buna, au spus ca nu are rost sa il tinem pe Stancioiu si Vlad sa fie al doilea pentru a-i da incredere", a dezvaluit Becali.