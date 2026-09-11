Deși nu a vrut să își supere finul, latifundiarul a spus că Muhar este mai bun pe poziția de „închizător” decât era Rădoi, pe care l-a apreciat mai mult pentru evoluțiile sale ca fundaș central.

Gigi Becali îl vede pe Karlo Muhar mai bun decât pe Mirel Rădoi

„Eu, să nu se supere finul Mirel. El, Mirel Rădoi, era fundaș central. Eu așa l-am luat și acolo l-am folosit. Părerea mea că e mai tare Muhar acolo (n.r.- pe postul de mijlocaș defensiv). E puternic. Și Mirel pasa când juca în Arabia mijlocaș. Eu zic că ăsta e mai tare decât Mirel.

Sunt fotbaliști, atacanți sau cutare, care se integrează sau nu. Muhar nu e doar fotbalist, e bărbat puternic. Are forță, se vede stăpânirea pe care o are în teren. Are siguranță, că nu pierde mingea, că e prea puternic.

Becali: „L-am luat pe Joao Paulo, dar nu e cum e Muhar”

Zona aia... i-am spus lui MM, bă Mihai, noi nu ținem mijlocul, cum să câștigăm meciul dacă nu e al nostru mijlocul. E adevărat că sunt încântat de Drăguș, dar și mai încântat de Muhar. Nouă nu ne mergea mijlocul. L-am luat pe Joao Paulo, dar nu e cum e Muhar.

Trebuie să fie ca el, sigur că nu-ți ia nimeni mingea. Dacă driblezi la mijlocul terenului și pierzi mingea nu e ok. E foarte puternic, recuperează și pasează. El nu driblează. El dacă are culoar urcă. Nu e ca Joao Paulo să atingă mingea și să dribleze”, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Recent, Karlo Muhar a fost prezentat oficial la FCSB, ajungând alături de roș-albaștri din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj.