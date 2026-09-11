Florin Lovin (44 de ani) a spus despre Denis Drăguș că îi lasă impresia că este un jucător care nu își dorește mai mult de la fotbal.

Florin Lovin, discurs fără menajamente despre Denis Drăguș

Fostul mijlocaș central l-a catalogat, de asemenea, pe Drăguș drept un fotbalist dificil. El a explicat că nu are ceva personal cu noul atacant de la FCSB, însă nu îi plac în general jucătorii mai „mofturoși”.

„Unde a jucat în ultimii trei ani? E Mesia?! OK, are calitate, dar tu trebuie să fii, în primul rând, o persoană care își dorește mai mult de la fotbal.

Mie mi se pare că Drăguș nu își dorește mai mult de la fotbal. Mi se pare un tip dificil, joacă doar în anumite condiții, dacă-i convine lui cum îl pune antrenorul... Vreau să se înțeleagă că eu n-am ceva personal cu Drăguș. Eu am ceva cu jucătorii care sunt mofturoși în general.

Lovin: „Nu-mi pun și eu un semn de întrebare?”

Hai să o luăm altfel: ce valoare are un jucător dacă nu-l vrea nimeni și vine înapoi în campionatul românesc? Adică dacă nimeni nu-l vrea pe omul ăla, pe jucătorul ăla, nu-mi pun și eu un semn de întrebare?

Echipe din Cehia, Polonia, Turcia dau un milion pe an unui jucător, dar unuia care marchează 20 de goluri pe an! Și-l vând după aia cu zece milioane, sau măcar cu cinci”, a declarat Florin Lovin, conform gsp.ro.

Modul în care l-ar fi plătit Florin Lovin pe Drăguș

Florin Lovin a susținut că FCSB ar fi făcut mai bine dacă i-ar fi oferit lui Denis Drăguș suma de un milion de euro prin bonusuri de performanță, nu ca salariu.

„Drăguș are niște calități pe care foarte puțini jucători români le mai au în momentul de față, dar una e să ai calități și alta e să fii un jucător reprezentativ.

Din punctul meu de vedere, pot să-i dau doar așa un milion de euro unui jucător în România: 20.000 pe lună, salariul de bază. După aia, la fiecare gol, ai 10.000. La fiecare calificare sau număr de meciuri, alt bonus. Ai jucat 25 de meciuri? Un bonus.

La 10 goluri, mai ai un bonus de 50.000. Adică să-ți dau ceva pe performanță! Nu pot să-ți dau un milion așa - «Ia milionul, fă borș!». Și tu vii la antrenament [neinteresat] că ai un milion în buzunar”, a adăugat Lovin.