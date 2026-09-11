VIDEO EXCLUSIV OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului”

OUT de la FCSB! Starul lui Gigi Becali și-a făcut bagajele: „Scapă de presiunea patronului” Superliga
SPORT.RO
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Robert Niță a vorbit despre plecarea de la FCSB a unui jucător de bază în ultimii ani.

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Foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live de astăzi. Emisiunea poate fi urmărită de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

Cei trie abordează cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai, în exclusivitate pe VOYO SPORT 1.

Robert Niță vede oportunitatea pentru Octavian Popescu: „Ăsta este cel mai mare avantaj”

Octavian Popescu ar fi decis să se plece în Grecia la Levadiakos, sub formă de împrumut, iar mutarea va fi oficializată cât de curând.

Jucătorul lui FCSB va semna cu echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenor ai FCSB-ului care au câștigat ultimele două titluri cu echipa patronată de Gigi Becali.

Robert Niță a subliniat în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE faptul că această mutare ar putea să fie de bun augur pentru Octavian Popescu. Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava crede că ar putea fi un avantaj faptul că va lucra din nou alături de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

„Ăsta este cel mai mare avantaj în cazul în care se va concretiza, că va lucra cu Elias (n.r. Charalambous) și cu Pintilii. Ei sunt doi antrenori care i-au dat încredere, atât cât au putut, care îl cunosc foarte bine.

Este foarte important că sunt doi antrenori care pot vorbi pe limba lui Tavi Popescu, pentru că au lucrat cu el, îl știu slăbiciunile și punctele forte, cred că ăsta e cel mai mare avantaj.

Este o echipă la care nu va avea o presiune la fel de mare față de ce a avut la FCSB. E adevărat că el poate ajunge acolo și să își relanseze cariera, dar avem și exemplul jucătorilor care pleacă din România și nu reușesc.

Cred că ar fi o schimbare bună profesională pentru el, ar scăpa un pic de presiunea de presiunea patronului Gigi Becali, dar și criticile din mass-media de la noi.

El va fi evaluat acolo, aici trebuie să vedem cât de puternic este el din punct de vedere mental. Cred că ar putea fi un restart pentru el”, a spus Robert Niță în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Octavian Popescu, mult sub forma de altădată

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, cota sa de piață ridicându-se la 4 milioane de euro pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve. Atitudinea jucătorului pare să se fi schimbat totuși de la numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, atacantul marcând un gol superb contra lui FC Botoșani la baraj.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele atacantului la FCSB
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