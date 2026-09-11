Foștii fotbaliști Costel Pantilimon și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live de astăzi. Emisiunea poate fi urmărită de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1.

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Robert Niță vede oportunitatea pentru Octavian Popescu: „Ăsta este cel mai mare avantaj”

Octavian Popescu ar fi decis să se plece în Grecia la Levadiakos, sub formă de împrumut, iar mutarea va fi oficializată cât de curând.

Jucătorul lui FCSB va semna cu echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenor ai FCSB-ului care au câștigat ultimele două titluri cu echipa patronată de Gigi Becali.

Robert Niță a subliniat în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE faptul că această mutare ar putea să fie de bun augur pentru Octavian Popescu. Fostul jucător de la Rapid și Foresta Suceava crede că ar putea fi un avantaj faptul că va lucra din nou alături de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

„Ăsta este cel mai mare avantaj în cazul în care se va concretiza, că va lucra cu Elias (n.r. Charalambous) și cu Pintilii. Ei sunt doi antrenori care i-au dat încredere, atât cât au putut, care îl cunosc foarte bine.

Este foarte important că sunt doi antrenori care pot vorbi pe limba lui Tavi Popescu, pentru că au lucrat cu el, îl știu slăbiciunile și punctele forte, cred că ăsta e cel mai mare avantaj.

Este o echipă la care nu va avea o presiune la fel de mare față de ce a avut la FCSB. E adevărat că el poate ajunge acolo și să își relanseze cariera, dar avem și exemplul jucătorilor care pleacă din România și nu reușesc.

Cred că ar fi o schimbare bună profesională pentru el, ar scăpa un pic de presiunea de presiunea patronului Gigi Becali, dar și criticile din mass-media de la noi.

El va fi evaluat acolo, aici trebuie să vedem cât de puternic este el din punct de vedere mental. Cred că ar putea fi un restart pentru el”, a spus Robert Niță în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.