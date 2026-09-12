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Supercomputerul OPTA a prezis campioana din Ligue 1

Startul slab de sezon al lui PSG a schimbat calculele supercomputerului OPTA în privința luptei pentru titlul din Ligue 1.

PSG are doar două puncte și ocupă locul 13 în clasament înaintea etapei a patra, un start care nu a mai fost întâlnit de club din 2009. OPTA îi oferă acum campioanei o șansă de 51,37% să câștige titlul.

La începutul sezonului, PSG avea o probabilitate de 68% pentru cucerirea trofeului. Acum, principalul urmăritor este AS Monaco, cu 17,80% șanse la titlu.

Monaco a avut un start foarte bun, cu un singur gol primit în primele trei meciuri, iar echipa este deja cu două puncte peste următoarele formații din clasament.

Lille are acum 7% șanse să câștige Ligue 1, în timp ce Lens a coborât la 6%. Înaintea startului campionatului, Lens avea 9,7%, iar Lille 4,5%.

PSG rămâne însă mare favorită pentru un loc pe podium. OPTA îi acordă o probabilitate de 84,15% să termine în primele trei poziții și să obțină calificarea directă în Champions League.

Chiar dacă lupta pentru titlu s-a complicat, suporterii lui PSG nu au motive de îngrijorare în privința retrogradării. Supercomputerul OPTA estimează la doar 0,01% șansele ca formația lui Luis Enrique să ajungă în Ligue 2.

În schimb, Le Havre, Auxerre și nou-promovata Le Mans au fiecare aproximativ 30% șanse să retrogradeze la finalul sezonului.

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