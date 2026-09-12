LIVE VIDEO AS Monaco și Olympique Lyon luptă pentru locul 1 din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO! Toate meciurile, transmise în direct

AS Monaco și Olympique Lyon luptă pentru locul 1 din Ligue 1, EXCLUSIV pe VOYO! Toate meciurile, transmise în direct Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
AS MonacoOlympique LyonAuxerreToulouseLorient
Din articol

FINAL | Strasbourg - AS Monaco 1-1

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO AICI

LIVE | Paris FC - Olympique Lyon

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO AICI

LIVE | Auxerre - Nice

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO AICI

LIVE | Le Havre - Angers

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO AICI

LIVE | Lorient - Toulouse

Meciul poate fi urmărit în direct pe VOYO AICI

Clasamentul din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore

Supercomputerul OPTA a prezis campioana din Ligue 1

Startul slab de sezon al lui PSG a schimbat calculele supercomputerului OPTA în privința luptei pentru titlul din Ligue 1.

PSG are doar două puncte și ocupă locul 13 în clasament înaintea etapei a patra, un start care nu a mai fost întâlnit de club din 2009. OPTA îi oferă acum campioanei o șansă de 51,37% să câștige titlul.

La începutul sezonului, PSG avea o probabilitate de 68% pentru cucerirea trofeului. Acum, principalul urmăritor este AS Monaco, cu 17,80% șanse la titlu.

Monaco a avut un start foarte bun, cu un singur gol primit în primele trei meciuri, iar echipa este deja cu două puncte peste următoarele formații din clasament.

Lille are acum 7% șanse să câștige Ligue 1, în timp ce Lens a coborât la 6%. Înaintea startului campionatului, Lens avea 9,7%, iar Lille 4,5%.

PSG rămâne însă mare favorită pentru un loc pe podium. OPTA îi acordă o probabilitate de 84,15% să termine în primele trei poziții și să obțină calificarea directă în Champions League.

Chiar dacă lupta pentru titlu s-a complicat, suporterii lui PSG nu au motive de îngrijorare în privința retrogradării. Supercomputerul OPTA estimează la doar 0,01% șansele ca formația lui Luis Enrique să ajungă în Ligue 2.

În schimb, Le Havre, Auxerre și nou-promovata Le Mans au fiecare aproximativ 30% șanse să retrogradeze la finalul sezonului.

VIDEO EXCLUSIV Rennes - Olympique Marseille 1-0 în primul meci din etapa 4

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
Fotbalistul român de Champions League, titular pentru Bayern Munchen în 6-1 cu Bodo/Glimt! ”Câteva pase foarte bune”
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Alte subiecte de interes
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
Ce pedeapsă a primit fotbalistul din Ligue 1 care a acoperit intenționat două sigle de pe tricou
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Kylian Mbappe, uitat pe banca de rezerve în derby! PSG merge însă brici fără starul francez
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Parcurs impecabil pentru antrenorul fără licență amendat la fiecare meci: a salvat echipa și a dus-o în finala Cupei
Gabriel Tamaș, un fotbalist cum nu prea mai avem astăzi! Zeci de meciuri în Premier League, La Liga sau Ligue 1, dueluri cu Steven Gerrard, Wayne Rooney sau Mario Balotelli
Gabriel Tamaș, un fotbalist cum nu prea mai avem astăzi! Zeci de meciuri în Premier League, La Liga sau Ligue 1, dueluri cu Steven Gerrard, Wayne Rooney sau Mario Balotelli
Stânga-mprejur! Inter Milano a decis ce se întâmplă cu Ionuț Radu
Stânga-mprejur! Inter Milano a decis ce se întâmplă cu Ionuț Radu
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!