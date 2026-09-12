Începând cu ora 16:00, foștii fotbaliști Costel Pantilimon, Florin Gardoș, Cristian Pulhac și Robert Niță, alături de Ion Alexandru (Giovanni), sunt invitații lui Andrei Grecu la PlayOnSport.

Emisiunea este difuzată pe VOYO SPORT 1 (AICI) în intervalele orare 16:00-17:00, 19:00-19:30 și 21:30-22:00.

Invitații vor comenta meciurile etapei din Premier League, difuzate în exclusivitate pe VOYO SPORT 1.

PROGRAM Runda #4 din Premier League se anunță ON FIRE! Manchester derby împarte lumea în două: ce meciuri au Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham

Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Derby-ul Manchester dintre City și United este de departe cea mai tare partidă a etapei, dar marile echipe Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham vor avea parte de meciuri extrem de interesante.

Etapa debutează cu meciul de pe „Anfield” dintre Liverpool și Fulham, care se va juca sâmbătă, de la ora 17:00.

De la aceeași se vor juca și Chelsea -Hull City, Crystal Palace – Ipswich, Aston Villa – Nottingham Forest și Bournemouth – Brentford.

Tottenham o va întâlni pe Everton, de la ora 19:30, în timp ce campioana Premier League, Arsenal se va deplasa pe terenul lui Sunderland, iar meciul va avea loc de la 22:00.

Cu siguranță, cel mai tare meci al etapei a patra din Premier League este Manchester United - Manchester City, care se joacă duminică, de la ora 18:30.

Sâmbătă, 12 septembrie

Liverpool – Fulham, 17:00

Bournemouth – Brentford, 17:00

Aston Villa – Nottingham Forest, 17:00

Chelsea – Hull City, 17:00

Crystal Palace – Ipswich, 17:00

Tottenham – Everton, 19:30

Sunderland – Arsenal, 22:00

Duminică, 13 septembrie

Coventry – Brighton, 16:00

Manchester United – Manchester City, 18:30

Luni, 14 septembrie

Leeds – Newcastle, 22:00