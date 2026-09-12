Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din Csikszereda - Dinamo 1-3: „Excelent”

Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru Dinamo, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din Csikszereda - Dinamo

Partida de la Miercurea Ciuc a adus și primul gol al lui Dean Zandbergen în tricoul lui Dinamo. Atacantul s-a desprins ușor de fundașii adverși și a marcat cu un șut la colțul scurt.

La puțin timp după fluierul final, Ilie Dumitrescu s-a arătat impresionat de calitățile celui mai recent transfer de la Dinamo, acesta lăudând demarcarea foarte bună de gol.

”Mi se pare un atacant cu o mișcare foarte bună, se demarcă excelent. A mai avut o situație de a marca. Pare o variantă foarte bună în poziția de 9. Mi s-a părut un joc controlat de Dinamo. Au mai fost ocazii, dar un meci fără probleme. A fost și bara lui Mazilu la final. Dinamo are o liniște în joc, ceea ce contează enorm”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.