Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din Csikszereda - Dinamo 1-3: „Excelent”

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din Csikszereda - Dinamo 1-3: „Excelent” Superliga
Iulian Stoica
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Csikszereda - Dinamo a avut loc în etapa a 9-a din SuperLiga.

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Ilie DumitrescuDinamo
Din articol

Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru Dinamo, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu din Csikszereda - Dinamo

Partida de la Miercurea Ciuc a adus și primul gol al lui Dean Zandbergen în tricoul lui Dinamo. Atacantul s-a desprins ușor de fundașii adverși și a marcat cu un șut la colțul scurt.

La puțin timp după fluierul final, Ilie Dumitrescu s-a arătat impresionat de calitățile celui mai recent transfer de la Dinamo, acesta lăudând demarcarea foarte bună de gol.

”Mi se pare un atacant cu o mișcare foarte bună, se demarcă excelent. A mai avut o situație de a marca. Pare o variantă foarte bună în poziția de 9. Mi s-a părut un joc controlat de Dinamo. Au mai fost ocazii, dar un meci fără probleme. A fost și bara lui Mazilu la final. Dinamo are o liniște în joc, ceea ce contează enorm”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

CV-ul lui Dean Zandbergen

Dean Zandbergen a făcut primii pași în fotbal la Excelsior U17, ca ulterior să mai fie legitimat la Barendrecht U19, Westlandia U21, Excelsior M U21, TOGB, Sparta U21, FC Dordrecht și VVV-Venlo. Dinamo a plătit 500.000 de euro pentru transferul atacantului.

  • 500.000 de euro este cota lui Dean Zandbergen
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