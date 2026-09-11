VIDEO EXCLUSIV „Să nu mai fie comparat cu tatăl său!” Discurs despre transferul lui Ianis Hagi în Israel: „Nu e surprinzător că nu a reușit în Turcia”

„Să nu mai fie comparat cu tatăl său!” Discurs despre transferul lui Ianis Hagi în Israel: „Nu e surprinzător că nu a reușit în Turcia” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Hagi este dorit în Israel.

TAGS:
Ianis HagiCostel Pantilimonvoyo sport live
Din articol

Ianis Hagi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa națională. În ciuda acestui aspect, „Prințul” a suferit la nivel de club.

Costel Pantilimon, analiză despre Ianis Hagi

Cum a evoluat puțin în startul acestui sezon, Ianis Hagi ar putea pleca de la Alanyaspor după doar un an. În condițiile prezentate, fanii se întreabă dacă fiul lui Gică Hagi merită convocat la echipa națională.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 11 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Ianis Hagi, Costel Pantilimon a mărturisit că se aștepta ca mijlocașul să nu se impună în Turcia. Motivul? Deciziile haotice ale conducătorilor. Fostul portar speră ca Hagi Jr. să își găsească o echipă cu stabilitate, iar mai apoi să livreze la nivelul potențialului său.

„Zici că nu e un campionat atât de puternic precum cel al Turciei. El are nevoie de continuitate și de evoluții, de a reintra, din nou, într-o formă bună. Sună interesant transferul, dar pe mine mă miră că nu a reușit să se impună în campionatul Turciei. E un jucător care venea din Vest, care are un anumit pedigree internațional. 

E o parte grea pentru el, pentru mine nu e neapărat surprinzător, am fost acolo și mi se pare de multe ori un campionat haotic prin prisma deciziilor și a oamenilor care conduc, sunt de multe ori decizii pe termen foarte scurt. Rar găsești o strategie coerentă. Se poate intra și într-o zonă de asta, când nu știi de cine dai. M-aș bucura pentru el să meargă într-un mediu profesionist, clubul să aibă o viziune pentru el. 

Vorbim de un jucător care are talent, cunoaște bine fotbalul și face parte din echipa națională. Are nevoie de un mediu în care să fie apreciat pentru ce poate livra. Să nu mai existe comparație cu ceea ce a realizat tatăl său, să nu se aștepte ca fiul să fie la același nivel. Trebuie să îl iei ca atare și să îl faci să îți dea maxim din ce poate”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.

  • Ianis hagi deschidere
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cifrele lui Ianis Hagi

Ianis Hagi a făcut primii pași în fotbal la Academia Hagi, a debutat la Viitorul Constanța în prima ligă, ca ulterior să bifeze un transfer la Fiorentina. Adaptarea în Italia a fost complicată, astfel că tatăl său l-a readus în SuperLiga în iarna lui 2018.

Ulterior, Ianis Hagi a mai bifat experiențe la Genk, Rangers și Deportivo Alaves. Cea mai prolifică perioadă din carieră s-a petrecut în Scoția, însă o accidentare grea l-a scos din circuit pentru mai bine de jumătate de an. Mijlocașul se află în Turcia de anul trecut, țară în care a adunat 42 de prezențe pentru Alanyaspor.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi
  • 54 de selecții și 8 goluri are mijlocașul la echipa națională
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă
ARTICOLE PE SUBIECT
Răsturnare de situație în cazul lui Ianis Hagi. Israelienii anunță decizia dureroasă luată de Maccabi
Răsturnare de situație în cazul lui Ianis Hagi. Israelienii anunță decizia dureroasă luată de Maccabi
„Va fi Ianis Hagi convocat?” Victor Pițurcă, răspuns fără să stea pe gânduri: „Trebuie să se impună în Turcia”
„Va fi Ianis Hagi convocat?” Victor Pițurcă, răspuns fără să stea pe gânduri: „Trebuie să se impună în Turcia”
„1 milion de euro!” Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Ianis Hagi în Israel: „Depinde de Gică Hagi”
„1 milion de euro!” Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Ianis Hagi în Israel: „Depinde de Gică Hagi”
ULTIMELE STIRI
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Ce a spus Olimpiu Morțan despre naționala României, după o prestație excelentă în Rapid - Voluntari 2-1
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
Reacția lui Florin Pîrvu, după ce a ratat la mustață un rezultat pozitiv cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Gigi Becali și-a dat acordul pentru noul antrenor de la FCSB! Urmează testul decisiv: ”I-am spus să vorbească cu el!”

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Bogdan Stoica, fără vreo șansă în fața rusului Baklanov la Tokyo în K-1 World Max, LIVE pe VOYO!

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Răspuns final pentru Ianis Hagi! Anunțul israelienilor

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat astăzi la Dinamo!

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”



Recomandarile redactiei
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Lovitură de proporții pregătită de Gigi Becali! Arabii numără bani pentru starul FCSB
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Pancu, epuizat după Rapid - Voluntari: "Am spart niște lucruri prin vestiar! Se poate ajunge și în play-out, sunt îngrijorat"
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Sunderland - Arsenal 0-2 | „Tunarii”, victorie la Sunderland: Bruno Guimaraes a înscris o „rachetă” (VOYO)
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
Costel Pantilimon s-a despărțit de Poli Timișoara! ”Mediocritate! Nicio perspectivă”
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
"E periculos!" Costel Pantilimon a auzit teoria "blatului perfect" și a reacționat imediat
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
CITESTE SI
Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

stirileprotv Ilie Bolojan: „E timpul pentru decizii”. Premierul interimar avertizează asupra costurilor blocajului politic

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

stirileprotv Un Audi RS4 a stat 18 ani nefolosit într-un garaj și a ajuns să valoreze o avere. Are doar 19.600 de kilometri la bord

Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

stirileprotv Romsilva a scos la vânzare două milioane de metri cubi de lemn de foc. Cât plătește o familie pentru iarnă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!