Ianis Hagi este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa națională. În ciuda acestui aspect, „Prințul” a suferit la nivel de club.

Costel Pantilimon, analiză despre Ianis Hagi

Cum a evoluat puțin în startul acestui sezon, Ianis Hagi ar putea pleca de la Alanyaspor după doar un an. În condițiile prezentate, fanii se întreabă dacă fiul lui Gică Hagi merită convocat la echipa națională.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 11 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre o posibilă plecare a lui Ianis Hagi, Costel Pantilimon a mărturisit că se aștepta ca mijlocașul să nu se impună în Turcia. Motivul? Deciziile haotice ale conducătorilor. Fostul portar speră ca Hagi Jr. să își găsească o echipă cu stabilitate, iar mai apoi să livreze la nivelul potențialului său.

„Zici că nu e un campionat atât de puternic precum cel al Turciei. El are nevoie de continuitate și de evoluții, de a reintra, din nou, într-o formă bună. Sună interesant transferul, dar pe mine mă miră că nu a reușit să se impună în campionatul Turciei. E un jucător care venea din Vest, care are un anumit pedigree internațional.

E o parte grea pentru el, pentru mine nu e neapărat surprinzător, am fost acolo și mi se pare de multe ori un campionat haotic prin prisma deciziilor și a oamenilor care conduc, sunt de multe ori decizii pe termen foarte scurt. Rar găsești o strategie coerentă. Se poate intra și într-o zonă de asta, când nu știi de cine dai. M-aș bucura pentru el să meargă într-un mediu profesionist, clubul să aibă o viziune pentru el.

Vorbim de un jucător care are talent, cunoaște bine fotbalul și face parte din echipa națională. Are nevoie de un mediu în care să fie apreciat pentru ce poate livra. Să nu mai existe comparație cu ceea ce a realizat tatăl său, să nu se aștepte ca fiul să fie la același nivel. Trebuie să îl iei ca atare și să îl faci să îți dea maxim din ce poate”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.