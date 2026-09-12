Kylian Mbappe, fără rețineri: ”Nimeni nu a avut un sezon mai bun decât al meu!”

Atacantul francez de la Real Madrid este convins că are toate șansele pentru a cuceri Balonul de Aur, având în vedere că fotbalistul a avut parte de un sezon de excepție la nivel individual și a cucerit Gheata de Aur.

”Întotdeauna am considerat că Balonul de Aur ar trebui să recompenseze un jucător cu adevărat excepțional. Desigur, există și componenta colectivă, iar aceasta este importantă pentru că fotbalul este un sport de echipă. Dar este un trofeu individual. Iar viziunea mea asupra Balonului de Aur este cea din era Messi și Ronaldo. Nu este acordat niciodată unor jucători obișnuiți, ci unora excepționali. Și cred că anul acesta am făcut lucrurile diferit. De aceea cred că pot câștiga. Nimeni nu a avut un sezon mai bun decât al meu.

Dintre jucătorii tineri, îmi place Lamine Yamal. Are de toate. Îmi place Estevao, are o creativitate aparte. Aici, Arda Guler poate ajunge foarte departe. Endrick are potențial, este un marcator. Warren Zaïre-Emery și Desiré Doué vor avea, cu siguranță, cariere extraordinare”, a spus Kylian Mbappe, conform Mundo Deportivo.

Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur