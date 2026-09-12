Kylian Mbappe a acordat un interviu în L'Equipe în care a vorbit, printre altele, și despre cursa pentru Balonul de Aur.
Kylian Mbappe, fără rețineri: ”Nimeni nu a avut un sezon mai bun decât al meu!”
Se intensifică lupta pentru Balonul de Aur.
Atacantul francez de la Real Madrid este convins că are toate șansele pentru a cuceri Balonul de Aur, având în vedere că fotbalistul a avut parte de un sezon de excepție la nivel individual și a cucerit Gheata de Aur.
”Întotdeauna am considerat că Balonul de Aur ar trebui să recompenseze un jucător cu adevărat excepțional. Desigur, există și componenta colectivă, iar aceasta este importantă pentru că fotbalul este un sport de echipă. Dar este un trofeu individual. Iar viziunea mea asupra Balonului de Aur este cea din era Messi și Ronaldo. Nu este acordat niciodată unor jucători obișnuiți, ci unora excepționali. Și cred că anul acesta am făcut lucrurile diferit. De aceea cred că pot câștiga. Nimeni nu a avut un sezon mai bun decât al meu.
Dintre jucătorii tineri, îmi place Lamine Yamal. Are de toate. Îmi place Estevao, are o creativitate aparte. Aici, Arda Guler poate ajunge foarte departe. Endrick are potențial, este un marcator. Warren Zaïre-Emery și Desiré Doué vor avea, cu siguranță, cariere extraordinare”, a spus Kylian Mbappe, conform Mundo Deportivo.
Lista nominalizaţilor pentru Balonul de Aur
- Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
- Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
- Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
- Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
- Gabriel (Arsenal, Brazilia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Harry Kane (Bayern München, Anglia)
- Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
- Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
- Marquinhos (PSG, Brazilia)
- Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
- Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Michael Olise (Bayern München, Franţa)
- João Neves (PSG, Portugalia)
- William Pacho (PSG, Ecuador)
- Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
- Declan Rice (Arsenal, Anglia)
- Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
- Fabian Ruiz (PSG, Spania)
- William Saliba (Arsenal, Franţa)
- Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
- Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
- Vitinha (PSG, Portugalia)
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