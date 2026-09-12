Denis Drăguș a dezvăluit ce i-a spus Florin Tănase despre Gigi Becali: ”M-a ajutat!”

Denis Drăguș a dezvăluit ce i-a spus Florin Tănase despre Gigi Becali: ”M-a ajutat!” Superliga
SPORT.RO
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Denis Drăguș a semnat la începutul lunii cu FCSB, la scurt timp după ce Florin Tănase a părăsit echipa patronată de Gigi Becali. 

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FCSBdenis dragusflorin tanase
Din articol

Tănase a părăsit echipa roș-albastră în urma unui conflict cu Lucian Filip, antrenorul secund de la FCSB. 

Denis Drăguș: ”Tănase m-a ajutat cu multe sfaturi!”

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Denis Drăguș și Florin Tănase sunt destul de apropiați. Cei doi și-au făcut vacanța împreună în această vară, iar fotbalistul ajuns la FCSB de la Trabzonspor i-a cerut mai multe sfaturi colegului său de la echipa națională.

Ne gândeam, mai glumeam. Normal că era ceva foarte frumos pentru toți, dar în fotbal nu poți să știi niciodată ce se poate întâmpla. Nu știi de la o zi la alta, dar de la o lună?

M-a surprins (n.r. că Tănase a plecat de la FCSB), da. I-am și spus că a stat 10 ani și când am venit eu a plecat (n.r. râde). Cum am spus, face parte din viața de fotbalist și important este ca și el să fie bine, să se simtă bine acolo și să se bucure de fotbal. Asta e important. Clar mi-ar fi plăcut mai mult să fie aici, dar decizia pe care am luat-o ținea de mai mulți factori, nu doar că era el aici. Când ești fotbalist, e greu să iei o decizie în funcție de un jucător sau altul, dar clar mi-ar fi plăcut să fie aici.

Da, am vorbit cu el. Vorbeam și înainte și mi-a spus la ce să mă aștept din punct de vedere al suporterilor, al patronului. Am urmărit fotbalul românesc, știam la ce să mă aștept, dar m-a ajutat cu multe sfaturi”, a spus Denis Drăguș, conform Fanatik.

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