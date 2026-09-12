VIDEO EXCLUSIV Semnal de alarmă după transferul lui Octavian Popescu! FCSB, pusă la zid: ”Oare s-au făcut toate eforturile?”

Semnal de alarmă după transferul lui Octavian Popescu! FCSB, pusă la zid: ”Oare s-au făcut toate eforturile?” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali și-a dat acordul ca Octavian Popescu să plece în Grecia, la Levadiakos.

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Costel Pantilimon a vorbit la emisiunea VOYO SPORT LIVE despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia, la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. 

Costel Pantilimon: Oare la FCSB s-au făcut oare toate eforturile ca Tavi Popescu să înțeleagă că nu e numai despre talentul lui?”

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Fostul portar al României spune că este dificil ca Octavian Popescu să se impună la formația greacă având în vedere că jucătorului i-a fost dificil să se adapteze chiar și în România, iar Pantilimon crede că o parte din vină le aparține chiar celor de la FCSB, care l-au făcut pe Octavian Popescu să creadă că talentul său este suficient pentru a reuși.

În același timp, Pantilimon atrage atenția cu privire la faptul că Octavian Popescu nu are nicio garanție că va juca la Levadiakos, mai ales în condițiile în care grecii au pierdut trei meciuri, iar Charalambous și Pintilii ar putea fi în pericol.

Dacă te uiți la cine a venit, câți bani le dai, la dorința de a-i scoate în față, automat, Tavi Popescu va rămâne cel din spate, cel care nu a confirmat de fiecare dată, care a avut conflicte. Eu din nou spun, talent ca Tavi Popescu greu mai găsești în fotbalul românesc, se vede că este un jucător cu calitate. Dar trebuie să te duci și în zona asta, ce își dorește jucătorul ăsta de la viața lui? Vorbim doar de talentul lui, toată lumea are un semn de întrebare asupra educației lui, asupra felului în care se comportă, asupra felului în care înțelege cuvântul <<profesionalism>>. Acolo cred că trebuie lucrat foarte mult. Talent, talent, dar noi l-am ajutat în direcția asta, am făcut ceva în direcția asta? Am un oarecare respect pentru oamenii care se ocupă de FCSB, dar s-au făcut oare toate eforturile pentru a-l debloca, pentru a ajunge Tavi Popescu să înțeleagă că nu e numai despre talentul lui?

Într-adevăr, în Grecia sunt mai mulți ochi care te pot vedea, e un campionat cu mai multe echipe mai puternice decât ale noastre, se plătesc sume mai bune decât la noi. În același timp, poate jocul și stilul echipei îți oferă o anumită libertate până într-un anumit punct. Poate să fie ok, să fie jucătorul de care echipa are nevoie, face diferența și sare în ochi. E un transfer pe ultima sută, e un jucător care deocamdată nu s-a adaptat la el în țară, mi-e greu să cred că se va putea adapta în altă parte peste noapte. Antrenorii sunt sub presiune. Chiar dacă au jucat cu echipe mari, trei înfrângeri sunt trei înfrângeri, nu știi niciodată”, a spus Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE

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