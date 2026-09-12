Gabi Torje surprinde după Csikszereda - Dinamo 1-3: „Faptul că e pe primul loc ajută foarte puțin!”

Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru Dinamo, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Gabi Torje surprinde după Csikszereda - Dinamo 1-3

Dinamo are parte de un start excelent de sezon. „Câinii” au atins borna de 20 de puncte și se află în fruntea ierarhie după primele 9 etape disputate.

În ciuda acestui aspect, Dinamo, și în această stagiune, se bazează pe foarte mulți jucători străini. Acest lucru a fost remarcat și de către Gabi Torje, care s-a bucurat de rezultate, însă a avertizat: echipa națională nu are de câștigat.

„E un lucru îmbucurător pentru toți suporterii dinamoviști și pentru Dinamo, e clar, dar pentru echipa națională, faptul că Dinamo e pe primul loc ajută foarte puțin în momentul de față.

Doar trei jucători români care au evoluat ieri, Irimia ca «under», care va juca oricum, trebuie să fie, Opruț, care a fost fundaș stânga, și Mărginean”, a afirmat Torje, potrivit Digi Sport.

Gică Hagi a pus 4 dinamoviști pe lista preliminară a convocărilor: Raul Opruț, Andrei Mărginean, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi.