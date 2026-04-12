La finalul confruntării, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că în vară vor fi făcute mai multe transferuri pentru a întări lotul în vederea participării în preliminariile cupelor europene.

Andrei Nicolescu, reacție după CFR Cluj - Dinamo

Nicolescu a susținut cu certitudine că Dinamo se va întări în zona fundașilor centrali, dacă va pleca Kennedy Boateng la finalul sezonului.

„Se vor schimba niște linii la Dinamo și e benefic că se va schimba. Cu siguranță vor mai veni niște fundași centrali, dar Matteo Duțu a arătat că are potențial.

Vedem ce jucători sunt la nivel de contract. Ne dorim, pentru participarea în cupele europene, un lot mai numeros”, a declarat Andrei Nicolescu, la televiziunea Digi Sport.

Echipele utilizate

CFR Cluj: M. Popa – V. Kun (Biliboc 64'), Sinyan, Huja, Camora – Muhar, Djokovic (Al. Păun 64'), T. Keita – Cordea (Braun 65'), Alibek Aliev, Korenica. Antrenor: Daniel Pancu

Al. Roşca – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 69') - Alberto Soro (D. Armstrong 69'), Gnahore, C. Cîrjan – Mazilu (Al. Musi 56'), Al. Pop (G. Puşcaş 57'), Karamoko (Milanov 90'). Zeljko Kopic Cartonaşe galbene: Huja 72' / C. Cîrjan 72'

Huja 72' / C. Cîrjan 72' Arbitri: Marian Barbu - Mihai Marica, Imre Bucsi

Marian Barbu - Mihai Marica, Imre Bucsi Arbitri VAR: Florin Andrei - Marius Omuţ

CFR se află pe locul 4 în play-off, cu 31 de puncte, la cinci puncte de cele două echipe aflate în frunte, „U” Cluj şi Universitatea Craiova. Dinamo are 28 de puncte şi e pe locul 6, iar titlul este un obiectiv extrem de îndepărtat.