Dinamo a condus pe terenul lui CFR Cluj, prin golul marcat de Alexandru Pop, dar ardelenii au restabilit egalitatea chiar înainte de pauză cu reușita lui Sheriff Sinyan.

”Câinii” rămân pe locul șase, fără victorie în play-off, iar visul de titlu pare o ”misiune imposibilă” pentru echipa lui Zeljko Kopic, care se află în cursă pentru alt obiectiv major: câștigarea Cupei României.

Andrei Nicolescu anunță schimbări la Dinamo

Andrei Nicolescu, cel care a fost președintele clubului Dinamo, iar în prezent a rămas doar în acționariat, a anunțat că ”roș-albii” pregătesc mai multe mutări pentru perioada de mercato din iarnă, deoarece mai mulți jucători importanți ajung la final de contract.

Kennedy Boateng (29 de ani) va pleca sigur de la Dinamo în vară, iar după el ar putea urma Eddy Gnahore (32 de ani) sau Georgi Milanov (34 de ani).

”Se vor schimba niște linii la Dinamo și e benefic. Ne trebuie sânge proaspăt. Cu siguranță mai vin niște fundași centrali, dar Matteo (n.r. Duțu) a arătat și va arăta că e o soluție foarte bună.

Vedem ce jucători sunt la final de contract. Ne dorim, cel puțin în perspectiva participării în Europa, un lot mai numeros”, a spus Nicolescu, la Digi Sport.

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat a fost în urmă cu două luni, un 1-0 pe teren propriu cu Unirea Slobozia. De atunci au urmat cinci înfrângeri și două rezultate de egalitate.

Acum, ”roș-albii” au 28 de puncte și sunt la un singur punct distanță de următoarea clasată, FC Argeș. CFR Cluj rămâne pe locul patru, cu 31 de puncte.