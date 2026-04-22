Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo
Dinamo este în fața celui mai important meci din acest sezon. ”Câinii” vor juca în semifinalele Cupei României cu Universitatea Craiova, joi, de la ora 20:30.

La conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre problemele de arbitraj cu care s-a confruntat echipa sa, dar și despre Alexandru Musi (21 de ani), pe care croatul spune că centralii l-au ”luat la ochi”.

Mai exact, Kopic se referă la o fază din meciul precedent, câștigat de Dinamo cu 2-1 în fața liderului Universitatea Cluj. La scorul de 0-0, Musi a căzut în careu în urma unui duel cu un adversar, dar nu a fost suficient pentru a-l impresiona pe arbitrul Rareș Vidican, care a lăsat jocul să continue.

După meciul cu U Cluj, în care a și marcat, Alex Musi a dezvăluit că este chinuit de luni bune de o pubalgie, motiv pentru care nu se poate antrena la capacitate maximă.

„Musi a avut niște probleme musculare. A fost încărcat. A avut momente bune, dar a avut probleme, iar acum a intrat bine, a dat gol. Și Mazilu este din ce în ce mai bun. Simt că ne dezvoltăm și că avem din ce în ce mai multe opțiuni.

Lucrurile nu s-au schimbat după ce am cerut respect din partea arbitrilor. Nu, a fost și fault la Musi la meciul cu U Cluj. Nu voi vorbi la fiecare decizie, am vorbit după meciul cu Rapid și simt asta în continuare. Cred că Musi a fost luat la ochi, dar în continuare trebuie să ia decizii bune. De aceea avem VAR. Am vorbit despre aceste lucruri cu Alex. El nu vrea simuleze. Dar când simte ceva cade, iar de asta arbitrii sunt acolo. Musi nu e singurul din lume care face asta. Când ești aripă sau atacant, atunci când ești în careu prima dată te gândești la gol, apoi la asist, apoi la a scoate penalty. Este o parte normală a jocului.

E discutabil dacă Musi încearcă prea tare câteodată să obțină lovitură de la 11 metri. Am vorbit cu el despre asta. Trebuie să aibă încredere în sine în toate situațiile. El dacă a intrat în careu și a simțit contact a încercat să ia cea mai bună decizie”, a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

  • EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.
  • EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.

Alex Musi a spart gheața! Cifrele din acest sezon

Pentru Musi, golul cu U Cluj a fost primul după o lungă perioadă de așteptare. Ultima oară marcase pentru echipa de club în meciul cu Csikszereda, câștigat de Dinamo cu 4-0 pe 8 noiembrie!

În plus, extrema stângă a lui Dinamo a înscris de două ori și în ultimul meci al României U21, câștigat cu 3-0 împotriva reprezentativei similare din San Marino.

În prezent, Musi a ajuns la șase goluri și cinci pase decisive pentru Dinamo în 32 de partide, în campionat și Cupa României.

VIDEO - Conferința de presă a lui Zeljko Kopic, înainte de meciul cu Universitatea Craiova

