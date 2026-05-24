Dinamo a încheiat play-off-ul din Superliga pe poziția a patra și va juca barajul de Conference League.

„Roș-albii" așteaptă să își cunoască adversara de la baraj, după meciul de duminică FCSB - FC Botoșani.

Ce a spus Andrei Nicolescu despre viitorul lui Zeljko Kopic

Andrei Nicolescu a fost întrebat despre situația lui Zeljko Kopic la Dinamo.

Oficialul din „Ștefan ce Mare” a clarificat faptul că antrenorul croat nu pleacă de la Dinamo dacă nu va reuși să câștige barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Cu toate acestea, Nicolescu a dezvăluit că în cazul în care Zeljko Kopic va primi o ofertă importantă, cele două părți vor discuta.

„Suntem acolo unde ne-am făcut planul. Este un sezon corect, iar dacă vom câştiga barajul, va fi un sezon reuşit. Dacă nu, rămâne un sezon corect, dar în care puteam să scoatem mai mult. Este un sezon aşa cum ni l-am propus.

Am crescut din perspectiva asta. Transferurile au fost inspirate, au adus un plus faţă de plecări. S-au sudat relaţiile cu jucătorii veniţi anul trecut. Jucătorii români au început să aibă un cuvânt de spus în vestiar. Am crescut, dar pentru un sezon reuşit trebuie să învingem vineri.

M-am bucurat că am avut patru underi şi nouă jucători români în formula de start. Mă bucur că a debutat şi Mihnea Toader, pe care îl avem din academie. Sunt multe lucruri pozitive pentru meciul de astăzi: atitudinea lor, faptul că s-au ridicat la nivel.

(n.r.- Dacă rămânerea lui Kopic depinde de baraj) Din perspectiva noastră, nu. Şi am spus: în momentul în care va avea o ofertă pe care nu o poate refuza, ne aşezăm la masă şi discutăm. În rest, suntem în contract. E o chestiune simplă pentru noi”, a spus Kopic, după Dinamo - U Cluj 1-1.

Zeljko Kopic are contract cu Dinamo până în vara lui 2028 și a fost numit în funcția de tehnician al echipei din „Ștefan cel Mare” în decembrie 2023.