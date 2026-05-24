Liderul CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti au obţinut victorii la scor, sâmbătă, în meciuri din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de rugby.

Dinamo - Rugby Club Gura Humorului 97-6

Dinamo a surclasat-o pe nou-promovata Rugby Club Gura Humorului cu scorul de 97-6, pe Stadionul ''Florea Dumitrache''.

Mijlocaşul la grămadă Octavio Gelos a fost ales cel mai bun jucător al partidei.

”RUGBY. O nouă victorie de 5 puncte în campionat

💥DINAMO – RC Gura Humorului 97-6 (raport eseuri 15-0)

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 8 (prima din retur)

În rugby, respectul pe terenul de joc se reflectă chiar și printr-o diferență mare de scor. Le mulțumim celor de la Rugby Club Gura Humorului pentru că astăzi au fost pe teren și au ținut piept atât cât au putut, deși au avut probleme de efectiv. Acesta este spiritul jocului.

Săptămâna viitoare jucăm la Cluj, după care Campionatul se va întrerupe timp de două luni și jumătate (luna august). Dinamo e pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte.

Eseurile noastre au fost marcate de: Cioroabă 3, Koffi 2, Gelos 2, Graure 2, Ursu 2, Munteanu 3, Schwartz 1.

Transformări: Gelos 11

Jucătorul meciului: Octavio Gelos”, a postat la final CS Dinamo București.