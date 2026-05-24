FOTO Dinamo a reușit scorul campionatului: 97-6!

Trupa din Ștefan cel Mare are victorii pe linie în acest sezon.

Dinamocs dinamo bucurestiOctavio GelosRugby Club Gura HumoruluiLiga de Rugby
Liderul CS Dinamo Bucureşti şi CSA Steaua Bucureşti au obţinut victorii la scor, sâmbătă, în meciuri din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de rugby.

Dinamo - Rugby Club Gura Humorului 97-6

Dinamo a surclasat-o pe nou-promovata Rugby Club Gura Humorului cu scorul de 97-6, pe Stadionul ''Florea Dumitrache''. 

Mijlocaşul la grămadă Octavio Gelos a fost ales cel mai bun jucător al partidei.

”RUGBY. O nouă victorie de 5 puncte în campionat 

💥DINAMO – RC Gura Humorului 97-6 (raport eseuri 15-0)

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 8 (prima din retur)

În rugby, respectul pe terenul de joc se reflectă chiar și printr-o diferență mare de scor. Le mulțumim celor de la Rugby Club Gura Humorului pentru că astăzi au fost pe teren și au ținut piept atât cât au putut, deși au avut probleme de efectiv. Acesta este spiritul jocului. 

Săptămâna viitoare jucăm la Cluj, după care Campionatul se va întrerupe timp de două luni și jumătate (luna august). Dinamo e pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte.

Eseurile noastre au fost marcate de: Cioroabă 3, Koffi 2, Gelos 2, Graure 2, Ursu 2, Munteanu 3, Schwartz 1.

Transformări: Gelos 11

Jucătorul meciului: Octavio Gelos”, a postat la final CS Dinamo București.

Steaua a dispus de CS Universitatea ELBI Cluj cu scorul de 54-15, într-un meci disputat în Parcul Sportiv ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca.

Linia a doua Ionuţ Donici a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

CS Dinamo Bucureşti se menţine pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte (7 jocuri), urmată de SCM USV Timişoara, 25 puncte (6 jocuri), CSM Ştiinţa Baia Mare, 10 (6), CS Rapid, 15 (6), Steaua, 11 (6), etc.

Info: Agerpres, CS Dinamo București

