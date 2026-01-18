Campania de achiziții din această iarnă este departe de a se fi încheiat în „Ștefan cel Mare”. După ce i-a oficializat pe Valentin Țicu și Ianis Târbă, conducerea "câinilor" lucrează la definitivarea unui lot competitiv pentru partea a doua a sezonului. Președintele clubului a dezvăluit că există deja o înțelegere cu Matteo Duțu, însă marea miză rămâne compartimentul ofensiv.

Oficialii roș-albilor încearcă să ajungă la un acord cu Dinamo Kiev pentru împrumutul sau transferul lui Vladislav Blănuță (24 de ani). Vârful cotat la 1,5 milioane de euro nu a reușit să se impună la formația din Ucraina, unde a bifat doar zece apariții după mutarea de la FCU Craiova, care i-a costat pe ucraineni două milioane de euro.

Lista de priorități a lui Kopic

Andrei Nicolescu a transmis că semnalele sunt încurajatoare în privința atacantului, dar a subliniat că Zeljko Kopic a solicitat întăriri și în alte zone ale terenului. Tehnicianul croat își dorește concurență serioasă atât în apărare, cât și la mijloc.

„Ne mai dorim încă un fundaș central, alături de Matteo, încă un mijlocaș central și un atacant. Din discuțiile cu reprezentanții clubului Dinamo Kiev suntem pozitivi, iar cu jucătorul suntem pe o traiectorie bună”, a menționat Andrei Nicolescu pentru radiodinamo1948.ro.

În așteptarea noilor veniri, bucureștenii se concentrează pe revenirea în competiție. Dinamo o întâlnește pe U Cluj în prima etapă din 2026, partida fiind programată duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

