Cătălin Cîrjan (23 de ani) rămâne fidel „câinilor”. După ce a refuzat ofertele insistente venite din Ucraina, de la Metalist Harkov, conducerea din Ștefan cel Mare a decis să acționeze rapid. Decarul, care intră din vară în ultimul an de contract, va semna o nouă înțelegere menită să securizeze viitorul celui mai important om din vestiarul lui Zeljko Kopic.



Ucrainenii au forțat transferul cu o ofertă de nerefuzat la prima vedere: 4,5 milioane de euro pentru club și un salariu lunar de 60.000 de euro pentru jucător, de patru ori mai mult decât încasează în prezent la București. Totuși, Cîrjan a spus pas, alegând performanța în detrimentul banilor, iar Andrei Nicolescu a explicat care este pasul următor din punct de vedere administrativ.

Andrei Nicolescu a dezvăluit viitorul lui Cîrjan



Președintele „câinilor” a precizat că noua înțelegere este aproape parafată, iar suma pentru care căpitanul poate pleca este una prohibitivă pentru multe cluburi.



”Noi eram în procedura de a semna cu Cătălin o prelungire și cu semnarea unei clauze de vânzare de 5 milioane de euro. Presupun că acum vom finaliza această procedură”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit ”Totul pentru Dinamo”.



Cota de piață a lui Cătălin Cîrjan a explodat în acest sezon, ajungând la 2,5 milioane de euro.

