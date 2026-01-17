”Cristina Miron a pus 16 puncte pe tabelă! Ea a fost urmată de Radostina Marinova și Mirta Grbac cu 13. Debut și pentru Irene Ricci în tricoul alb-roșu!” , a precizat clubul din Ștefan cel Mare.

De altfel, Ricci a și debutat în victoria de azi cu Blajul:

Dinamo, care astăzi a reușit surpriza în Divizia A1 de volei feminin, 3-1 cu campioana en-titre Volei Alba Blaj , a transferat o jucătoare experimentată din Italia, Maria Irene Ricci .

”VOLEI FEMININ. Întăriri din Italia 🇮🇹

Secția de volei feminin bifează un nou transfer pentru partea a doua a sezonului. Maria Irene Ricci este noua coordonatoare de joc a formației din Ștefan cel Mare ‼️

Maria a jucat până în acest moment în cele două ligi din Italia, iar ultima echipă la care a activat este Bartoccini - Mc Restauranti Perugia!

Ea a sosit săptămâna aceasta la Dinamo și poate debuta chiar mâine împotriva Blajului! Irene este o coordonatoare experimentată, cu multe evoluții în unul dintre cele mai tari campionate din lume.

Bine ai venit! Mult succes în tricoul alb-roșu! ⬜️🟥

Totodată, Dinamo a încheiat de comun acord colaborarea cu Alice Turco. Îi mulțumim lui Alice pentru perioada petrecută în Ștefan cel Mare și îi urăm mult succes în carieră!

Vă așteptăm mâine la meci! HAI DINAMO 🥁”, a anunțat CS Dinamo București ieri, pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare, înaintea partidei cu campioana Volei Alba Blaj.

