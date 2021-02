Andrei Cristea e pregatit de debutul pe banca tehnica a celor de la Poli Iasi! "Nu ne multumim cu putin"

Poli Iasi va intalni pe Petrolul Ploiesti, meci contand pentru optimile Cupei Romaniei.

Dupa ce a stat in carantina timp de doua saptamani, Cristea a condus luni primul antrenament la Poli Iasi din calitate de antrenor. "Este un meci de Cupa, foarte important pentru noi. Venim dupa un rezultat de egalitate la Sepsi, care ne da mare incredere si nu ne gandim decat la calificare



. Luam pas cu pas fiecare adversar, important este meciul de maine. Am incredere in baieti, stiu ce pot, s-au refacut din punct de vedere fizic si sunt convins ca vom face o partida buna", a declarat Andrei Cristea in cadrul primei sale conferinte de presa in calitate de antrenor al Politehnicii.

Fostul atacant a vorbit si depre filosofia sa ca antrenor. "La mine nu exista titular sau rezerve, sunt foarte importanti si cei care vin de pe banca. Voi incerca sa gestionez aceasta partida cu gandul la tot ceea ce avem de facut in acest interval de timp. Avem prima sansa, dar nu asta e important, ci partitura noastra, reactia baietilor. Suntem o echipa care joaca in prima liga de foarte mult timp, avem experienta si vreau sa se vada asta in prestatia noastra”, a mai spus Cristea.