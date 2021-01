Surpriza URIASA la Poli Iasi! Andrei Cristea, noul antrenor dupa plecarea lui Pancu! Anuntul clubului 

Poli Iasi si-a gasit antrenor dupa despartirea de Daniel Pancu.

Golgheterul echipei, Andrei Cristea a fost numit antrenor dupa ce Daniel Pancu a fost dat afara de primarul Mihai Chirica. Astfel, Cristea, care detine licenta A, va fi antrenor-jucator la echipa in tricoul careia a inscris 7 goluri in acest sezon.

"Jucatorul reprezentativ al echipei noastre in ultimii ani va conduce colectivul tehnic al gruparii din Copou.

Andrei Cristea este unul dintre cei mai experimentati jucatori in activitate din Liga I. Cu peste 400 de jocuri oficiale si 114 goluri marcate, atacantul echipei noastre isi va face debutul, in noua cariera, pe banca tehnica a CSM Politehnica Iasi", se arata in comunicatul clubului.

"Este firesc pentru Andrei Cristea sa treaca la urmatorul nivel si cred ca acum este momentul potrivit. Cunoaste lotul, cunoaste specificul clubului si al orasului. Mai mult decat atat, se bucura de sustinerea si increderea noastra. Cred ca are tot ce ii trebuie pentru a obtine si rezultate frumoase ca antrenor. Noi ii dorim mult succes si sa debuteze cu o victorie in primul joc in noua sa calitate, antrenor la Poli Iasi!", a declarat Ciprian Paraschiv.

Poli Iasi este pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu doar 15 puncte obtinute in 20 de meicuri jucate.