BREAKING NEWS: Daniel Pancu nu mai este antrenorul lui Poli Iasi! "Am facut tot ce a depins de mine sa reusim!"

Poli Iasi si Daniel Pancu au hotarat sa se desparta pe cale amiabila.

Echipa ieseana este pe ultimul loc in Liga 1 si a pierdut ultimele trei meciuri de campionat, 0-1 cu FC Botosani si 1-2 cu Gaz Metan si cu UTA Arad.

"Am venit la Poli cu inima deschisa, cu toata dorinta de a construi o echipa frumoasa. Nu mai are sens acum sa insir motivele si cauzele pentru care s-a ajuns in acest punct, insa vreau sa stiti ca am facut tot ce a depins de mine sa reusim impreuna", a declarat Daniel Pancu dupa rezilierea contractului.

Antrenorul in varsta de 43 de ani a fost numit pe banca tehnica a lui Poli Iasi pe data de 10 august 2020 dupa o experienta de doua luni la Rapid.