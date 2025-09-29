AC Milan bate campioana în zece și devine lider în Serie A! Cine a marcat după 2 ani și jumătate

AC Milan a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe campioana en-titre a Italiei, Napoli, în etapa a cincea din Serie A.

Kevin De Bruyne, gol inutil



Milanezii au deschis scorul încă din minutul 3, când a marcat Alexis Saelemaekers, jucător care se află la primul gol pentru echipa lui Massimiliano Allegri după mai bine de 29 de luni.

Gazdele şi-au majorat apoi avantajul în minutul 31, prin Christian Pulisic, 2-0.

Însă Pervis Estupinan a lăsat-o pe Milan în zece, cu un cartonaş roşu primit în minutul 56, şi campioana en-titre a profitat, reducând din diferenţă în minutul 60, prin Kevin De Bruyne, din penalty.

Napoli a presat pentru a găsi golul egalizator, însă milanezii s-au apărat extraordinar şi AC Milan – Napoli a fost 2-1.

Milan, Napoli și Roma, pe primele trei locuri, la egalitate de puncte



Cu această victorie Milan o egalează pe Napoli în clasament, producându-i prima înfrângere, şi conduce în Serie A, cu 12 puncte.

Napoli e a doua, cu acelaşi număr de puncte, iar pe locul 3 e AS Roma, care are tot 12 puncte.

