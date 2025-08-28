Florin Prunea, fostul mare portar, s-a arătat impresionat de proiectul de la Oțelul Galați. Acesta susține că moldovenii au un nou patron, pe Octavian Moraru, fiul lui Valerii Moraru.



În sezonul precedent, Oțelul a întâmpinat grave probleme financiare, motiv pentru care a fost nevoită să-i vândă pe Juri Cisotti (FCSB) și Alexandru Pop (Dinamo). Aceste probleme l-au determinat, în iarnă, pe Dorinel Munteanu să plece de la echipă.



Octavian Moraru, fiul lui Valerii Moraru, este patron la Oțelul Galați



Acum, fiul lui Valerii Moraru pare să fi adus liniște la club, inclusiv pe plan financiar. Acesta este implicat activ în viața clubului, susține Prunea.



”Octavian e la Oțelul acum, patron. El este numărul 1. El a adus jucători. El l-a adus pe Patrick, care a dat trei goluri acum. Mie îmi place Oțelul.



Dar vezi că și la Iași, când s-a dus, i-a dus pe Iași în play-off. Tu știi ce face toată ziua ăla? Ăla stă toată ziua cu tableta și se uită după fotbaliști. El e acum numărul 1 la Oțelul”, a spus Prunea, pentru iamsport.ro.



După primele șapte etape din Superligă, Oțelul Galați este pe locul zece, cu nouă puncte, la egalitate cu Universitatea Cluj.



În următoarea rundă, Oțelul se va deplasa pe terenul ultimei clasate, Csikszereda Miercure Ciuc.

