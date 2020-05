Anamaria Prodan da cartile PE FATA! Sexy-impresara se pregateste de SUPER DEZVALUIRI din lumea fotbalului 

Anamaria Prodan-Reghecampf a anuntat ca scrie o carte in care va povesti intamplari din viata sa si din lumea fotbalului.

Anamaria Prodan-Reghecampf se pregateste de o serie de dezvaluiri din lumea fotbalului, dupa cum a afirmat chiar ea in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport". Impresara romanca scrie o carte, in care va include povesti din viata ei, dar si povesti despre oamenii din fotbal care au tradat-o.

"Am inceput sa scriu de vreun an la ea si am tot scris si am tot adunat de la prieteni, colaboratori, jucatori. Am adunat impresii, pareri, amintiri despre mine si am inceput sa scriu.

Terminand filologie-istorie una din pasiunile mele este scrisul. Daca tot le-am strans pe toate pana acum am zis sa le scriu ca cine stie ce se intampla.

Da, sunt oameni care mi-au fost alaturi, care m-au tradat, care s-au dovedit a fi 0 barat. Sunt si jucatori care au tradat in timp. Sunt amintirile mele de cand am intrat in aceasta meserie.

Voi incepe cu viata mea de la canalul de sport al PRO TV si pana in ziua de astazi", a declarat Anamaria Prodan-Reghecampf la PRO X.